Ottawa en otoño: algunas increíbles actividades para disfrutarla

El otoño transforma a Ottawa en un paisaje lleno de tonos dorados, rojos y naranjas que invitan a recorrerla con calma. La capital de Canadá posee durante esta temporada una combinación perfecta entre naturaleza, cultura y gastronomía. La celebración Rapsodia de Otoño, recién terminada, destacó lo mejor de esta época con actividades que permitieron disfrutar su clima templado y su entorno natural.

1. Picnic en el parque Major’s Hill y paseo por el Canal Rideau

El parque Major’s Hill es uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad canadiense. Desde sus senderos se aprecian vistas hacia el Parlamento y el río Ottawa, lo que lo convierte en un sitio ideal para un picnic con productos locales. Muy cerca se encuentra el Canal Rideau, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que atraviesa la ciudad y tiene caminos para recorrer en bicicleta o a pie. Durante el otoño, el canal se rodea de árboles que cambian de color y reflejan su paisaje sobre el agua, creando una de las postales más características de la capital canadiense.

2. Explorar el Parque Gatineau

A pocos minutos del centro se localiza el Parque Gatineau, el espacio de conservación más grande de la región. Sus bosques, lagos y senderos invitan a desconectarse del ritmo urbano. Entre sus sitios más visitados se encuentran la finca Mackenzie King, el lago Philippe y el valle del arroyo Meech, que muestran la diversidad natural del entorno. Para planificar la visita, se recomienda consultar los horarios de acceso, ya que el parque suele recibir gran afluencia durante los fines de semana.

3.Visitar el Museo Canadiense de la Naturaleza

Para quienes buscan cosas culturales, el Museo Canadiense de la Naturaleza cuenta con una mirada a la riqueza natural del país a través de siete galerías con fósiles, mamíferos e insectos. Además, cuenta con una nueva visita guiada llamada Secretos del Museo, disponible para grupos con reserva previa. Hasta el 4 de enero de 2026, se presenta la exposición “Mariposas en Vuelo”, con ejemplares vivos que muestran la belleza de estos seres.

Al final del recorrido, nada mejor que disfrutar los sabores de la temporada. Ottawa ofrece sidras locales, panes de calabaza y postres con especias que completan la experiencia de otoño en la capital de Canadá.