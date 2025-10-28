5 odiseas desafiantes para el 2026

Poco a poco hemos descubierto cómo las prioridades de los viajeros han cambiado, con una renovada apreciación por las travesías con significado. Los trotamundos decidieron que el 2026, será el año de las exploraciones. La apuesta es aventurarse a sitios lejanos, que no únicamente los saquen de la rutina diaria a través de entornos fuera de serie, además desean que sean parte de sus renovaciones personales.

De acuerdo, con Abercrombie & Kent (A&K), hay una apertura hacia los viajes intencionales en el próximo año, que desafíen sus perspectivas, forjen conexiones genuinas y al mismo tiempo creen un impacto duradero. La idea es enriquecer su comprensión del mundo y apostar por espectáculos de la naturaleza, exploraciones arqueológicas y hasta conectar con culturas nómadas.

Colecciona momentos

¿Quieres conocer esos destinos que cobrarán relevancia el próximo año? Ofrecerán odiseas únicas que incluso invitarán a superar tus límites de principio a fin:

Kenia para los amantes de la naturaleza

Sobrepasará las expectativas, si te animas a recorrer el Parque Nacional de Amboseli, que goza de un estatus mítico entre los amantes de la vida silvestre, porque tiene elefantes, leones, búfalos, ñus y los dos rinocerontes blancos del norte que quedan; además de su exclusiva ubicación a la sombra del Monte Kilimanjaro. Debes saber que es el hogar de comunidades masai. El safari de A&K te sumergirá en un circuito de lujo al hospedarte en tres santuarios y sumergirte en sus ecosistemas. Disfruta Olonana en el Masai Mara, con 14 suites acristaladas; Tambarare Camp en la reserva Natural Ol Pejeta, cuenta con los dos rinocerontes blancos del norte que quedan; próximamente Kitirua Plains en Amboseli, que te dejará ver el Kilimanjaro desde tu cama.

Choquequirao en Perú para los aventureros

Este sitio arqueológico, conocido como el hermano de Machu Picchu, debido a que es similar en escala y complejidad, pero accesible únicamente a pie. Se encuentra a 3 mil 50 metros sobre el cañón de Apurímac, uno de los más profundos del mundo. Planear una travesía de cinco días al remoto sitio con ruinas te brindará la oportunidad de recorrer el último tramo del Camino Inca desde el kilómetro 104, hasta la Puerta del Sol de Machu Picchu. Carpas de lujo, ropa de cama cómoda y platillos gastronómicos forman parte de la experiencia de lujo.

Cómplices de la naturaleza en la Península Osa, en Costa Rica

Goza de la exuberante vida silvestre en este punto, cuyo principal atractivo es el Parque Nacional del Corcovado. Se encuentra limitada por el océano Pacífico y el golfo Dulce, alberga desde selvas tropicales, manglares, bosques de montaña y arrecifes de coral. Incluso las ballenas jorobadas se reproducen en esta zona. Será una travesía a sitios genuinamente inexplorados, con playas prístinas, a bordo de un yate de lujo, que te permitirá ver a los monos costarricenses, lapas rojas, perezosos, jaguares, tapires y hasta pumas. Es uno de los mejores lugares para gozar de la naturaleza en su estado más puro.

Un crucero por el Nilo ideal para los buscadores de secretos

Si te atraen las inmersiones culturales y arqueológicas la opción es un crucero por el Nilo, a bordo del Nile Seray con solo 32 suites, podrás descubrir los contrastes entre las aguas, las fértiles y verdes zonas y el desierto amarillo que se extiende a lo lejos a través de amaneceres legendarios en Egipto. Tus exploraciones serán acompañadas por un egiptólogo que te conducirá por accesos privados a las tumbas de la reina Nefertari, Seti I, Ramsés VI y el rey Tutankamón. Será la oportunidad de adentrarte en el Gran Museo Egipcio, que abrirá completamente en noviembre, ubicado a la sombra de las Pirámides de Giza. Es el más grande del mundo dedicado a una sola civilización, con 12 galerías principales. Debido al entusiasmo por su apertura, se proyecta que al menos 30 millones de visitantes lleguen, por su causa, a Egipto en 2028.

Reinventa la luna de miel en Okavango, Botsuana

Si deseas un lugar fuera de serie, puedes apostar igual que otros románticos por una escapada que se sienta personal, intensamente romántica y fuera de lo común al Delta del Okavango en Botsuana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es el hogar de más de 400 aves entre las que destaca el búho pescador de Pel y de los “Cinco Grandes” como el león, leopardo, búfalo, elefante y rinoceronte. Sus paisajes con llanuras aluviales, sinuosos canales, islas esmeraldas y desiertos te fascinarán. Goza de la privacidad de una de las seis suites de Baines´ Lodge de A & K, situado a las orillas del río Boro, en el límite de la Reserva de Caza Moremi. Disfruta de safaris a pie o simplemente contempla sus maravillosas noches estrelladas.