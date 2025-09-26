Ontario, Toronto y Ottawa muestran novedades para otoño-invierno 2025

Ontario, Toronto y Ottawa dieron a conocer novedades en hoteles, atracciones, experiencias y servicios para otoño – invierno 2025.

Sonya Stevenson, gerente de Desarrollo de Negocios para Ontario comentó que son un destino de cuatro estaciones al año, con tres iconos: Niagara Falls, Toronto y Ottawa. El vuelo desde la Ciudad de México dura menos de cinco horas, en Ontario conviven alrededor de 250 diferentes orígenes étnicos. Cuenta con más de 250 mil lagos y más de 345 parques nacionales

Destination Toronto

Maxine Morrell-West, sales manager Travel Trade de Destination Toronto, dijo que este lugar es el centro mundial de negocios, finanzas, artes y cultura. Es la puerta de entrada a Canadá, puedes dar un paseo por el UP Express, el primer ferrocarril aéreo de Norteamérica. Entre sus atracciones hay arquitectura única, acuarios, festivales y más. Para 2026 será sede de seis partidos durante la Copa Mundial FIFA.

Ottawa

Juan Pablo Suárez, Manager Travel Trade de Ottawa Tourism se enfocó en los puntos de referencia que pueden conocer los turistas como: Canal Riddeau, Riddeau Hotel, Mercado ByWard, Colina del Parlamento. La gastronomía de Ottawa es diversa y refleja la variedad de influencias étnicas del país. Puedes encontrar mercados históricos, food trucks, chefs modernos y alta cocina.

Chelsea Hotel

Vittorio Reyes, Director Travel Trade, del Chelsea Hotel informó que en esta propiedad las habitaciones incluyen escritorio y zona de estar. Algunas con nevera y sofá cama. Entre las opciones gastronómicas está el restaurante Market Garden y el Elm Street Bar & Lounge.

Gabriela Ledesma, Sonya Stevenson, Lucía Olvera, Milagros Herrera, Vittorio Reyes, Chris Huycke, Rie Sporar, Jennifer Thomas, Maxine Morrell-West, Jessie Schenk, Maria Mancuso, Israel Gómez, Rosetta Armeni, Juan Pablo Suárez Cinthia Tapia, Alberto Blas y Rosario Castro Karen Corona, Iridia Garay, Liliana Campos, Jorge Vázquez y Érika Valerio Sergio Pérez y Carlos Pérez Leopoldo Reyes, Maribel Cortés, Alejandro Pantoja, Pamela Martínez Israel Gómez Dayana Rojas y Karen Pérez Rosa María Aguilar y Guadalupe Vargas Pablo Gazca y Elizabeth Zepeda Regina Ruiz, Irais Magaña, Denisse Gama y Montserrat Sánchez Karla Cruz, Dulce Aguirre, Diana Arredondo Édgar Flores, Daniel Valencia e Hiram Espejel

Thursty Pedaler

Jessie Schenk, CEO de esta atracción, invitó a todos a conocerla, en la temporada navideña el Pedaler Express va por 40 minutos alrededor del mercado navideño con los pasajeros cantando villancicos, tomando chocolate caliente más sidra especiada.

Via Rail

Milagros Herrera, coordinadora en altROOM, agencia representante en México de Via Rail, contó que es un sistema ferroviario de pasajeros en Canadá. Con categorías Economy y Business, y diversas rutas como El Corredor (Ciudad de Quebec– Windsor).

Niagara Parks

Israel Gómez, CEO de altROOM, se dijo orgulloso de representar a la atracción más visitada de Canadá. Destacó como novedad el Niagara Takes Flight, un nuevo teatro volador. Cuenta con imágenes de drones de última generación y técnicas de producción pioneras.

Niagara Helicopters

Rie Sporar, Sales Manager, comentó que se encuentran a 10 minutos en coche del centro de la ciudad, en Niagara Falls, Ontario. A solo cinco minutos a pie de la parada del autobús WEGO. Los helicópteros tienen asientos elevados para una vista panorámica; caben de seis a siete pasajeros.

Fallsview Group

Rosetta Armeni, Director, Sales & Conference Services at Fallsview Group, señaló que cuentan con una amplia gama de servicios y una hospitalidad incomparable. Como una cena de primera clase en Ruth’s Chris Steak House o las impresionantes vistas del Embassy Suites Fallsview, todas las propiedades comparten el compromiso de brindar una relación calidad-precio excepcional y vivencias de viaje excepcionales para todos.

Niagara City Cruises

Jennifer Thomas, Tour & Travel Sales Manager, precisó que en Niagara City Cruises descubrirás las mejores actividades turísticas con un recorrido en barco Voyage to the Falls. Así como un crucero donde no hay nada comparable a las vistas y los sonidos de los fuegos artificiales explotando al borde de las Cataratas del Niágara. Cuentan con un nuevo puerto en Ivy Lea.

Canadian Niagara Hotels

Maria Mancuso, Account Director, representante de este grupo, detalló que es el complejo de entretenimiento más grande de Canadá, interconectado de 8 hectáreas con las mejores vistas de las Cataratas del Niágara. Son cuatro hoteles de primera clase, restaurantes de alta cocina galardonados y experiencias gastronómicas informales con temáticas. Con atracciones comerciales únicas, incluido Hershey’s Chocolate World Niagara Falls, la única tienda de su tipo en el país.

Blue Mountain Resorts

De acuerdo con Chris Huycke, gerente de Ventas, es un destino vacacional en Ontario, famoso por ser el complejo de esquí más grande de la provincia. Ofrece actividades durante todo el año, incluyendo esquí, snowboard, senderismo, un pueblo con restaurantes y tiendas, y diversas atracciones como la montaña rusa y el centro acuático. En otoño agregan atracciones como Agora: Path of Light y Canopy Canyon, donde podrás disfrutar de esta sección de Canopy Climb Net Adventure al anochecer.

Air Canada

Lucía Olvera, Sales Support Agent indicó que su flota es de más de 350 aeronaves, tienen presencia en México con frecuencias regulares desde la CDMX, Cancún y Puerto Vallarta. Monterrey reanudó operaciones a Toronto el 15 de junio de 2025. Y el 5 de noviembre lo harán con Guadalajara-Toronto. No dejó de mencionar los requisitos para viajar a Canadá:

eTA: Elegibles personas con visa vigente de EE.UU. viajando por avión únicamente.

Visa: Elegibles aquellos pasajeros que NO cuentan con visa EE.UU. o incluso si cumple con los requisitos para obtener una eTA, necesitará una visa de visitante si tiene previsto viajar a Canadá en automóvil, autobús, tren o barco, o incluso en crucero.