Descubre Ottawa: 10 experiencias imperdibles en la capital de Canadá

Ottawa, capital de Canadá, es un destino de ensueño para amantes de la naturaleza y actividades al aire libre, desde senderismo hasta artes escénicas. Su amplia variedad de experiencias hará que quieras regresar una y otra vez.

Sin importar la temporada, Ottawa ofrece planes para todos los gustos. En INVERTOUR te compartimos las 10 experiencias que no puedes perder si visitas esta vibrante ciudad.

Colina del Parlamento

Si buscas actividades gratuitas, la Colina del Parlamento es una parada obligada. Sede del Gobierno Federal de Canadá, este lugar es uno de los atractivos más visitados. Ofrece visitas guiadas gratuitas que permiten recorrer el Senado, la Cámara de los Comunes, el Bloque Este y otras áreas. Aunque el acceso es libre, se recomienda reservar con antelación para asegurar tu lugar.

Atracciones culturales nacionales

Ottawa cuenta con una amplia red de museos y galerías que invitan a experimentar lo mejor de la capital. La Galería Nacional de Canadá es un imperdible, donde encontrarás obras de talla internacional. El Museo Canadiense de la Guerra es otra parada obligatoria para sumergirte en la historia, desde guerras precolombinas y coloniales hasta la actualidad.

Mercado ByWard

Si te gusta “turistear”, no puedes dejar de visitar el Mercado ByWard. Es un punto de encuentro muy popular, con restaurantes y clubes nocturnos. Ubicado justo al este de Parliament Hill, es uno de los barrios más emblemáticos que no querrás perderte.

Canal Rideau de la UNESCO

Declarado Patrimonio Cultural, el Canal Rideau se puede visitar en cualquier época del año. Aquí podrás disfrutar de su pista de patinaje, andar en bicicleta o degustar la oferta gastronómica en restaurantes locales.

Aventura al aire libre

Lo mejor de Canadá es su oferta de actividades al aire libre: escalada en roca, senderismo, espeleología, ciclismo de montaña, raquetas de nieve, esquí de fondo y más. En la capital no puedes dejar de probar rafting y kayak en el río Ottawa.

Festivales

Las celebraciones son parte esencial de la cultura canadiense, con fiestas, festivales y eventos especiales. Destacan el Festival Canadiense del Tulipán en mayo y el Día de Canadá el 1 de julio.

También sobresalen eventos musicales como el Festival de Jazz de Ottawa, el Festival de Cámara, el Festival de Música Escapade y el Festival de Blues, que reúnen a artistas importantes.

En invierno, el Winterlude llena la ciudad de vida alrededor de la pista de patinaje más grande del mundo: la Rideau Canal Skateway.

Escena culinaria

La gastronomía local gana terreno nacional e internacionalmente. Chefs ottawanos y restaurantes ofrecen una variada selección de platillos gourmet. Con C’est Bon Ottawa puedes realizar visitas guiadas explorando tiendas, mercados agrícolas y restaurantes.

Artes escénicas

El Centro Nacional de las Artes ofrece una programación completa de música, danza y teatro, además de espectáculos itinerantes. Ottawa cuenta con una próspera escena teatral local, incluyendo la Gran Compañía Canadiense de Teatro, Teatro Pequeño de Ottawa, The Gladstone y La Nouvelle Scène.

Recorridos por la ciudad

Ottawa ofrece muchas formas de explorar sus atractivos. Puedes hacer un tour terrestre y acuático a bordo del anfibio Lady Dive, o un crucero tranquilo por el río Ottawa o el Canal Rideau. También hay recorridos a pie o en bicicleta, adaptados a tu nivel de energía e intereses. Para quienes buscan algo más misterioso, está disponible el Paseo Encantado.

Barrios

Los barrios de Ottawa ofrecen experiencias únicas de compras, restaurantes y vida nocturna. Desde la imprescindible zona del Mercado ByWard hasta el ambiente comunitario de Glebe y el moderno Wellington West, los distritos ofrecen una amplia variedad de sabores locales.