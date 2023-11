Óscar Pérez, Director de Ventas Corpomar

Comparte este contenido

Por Bibiana Saucedo

Corporación Marítima (Corpomar) representa la marca Norwegian Cruise Holding que está formada por tres navieras: Norwegian Cruise Line, Oceania y Regent Seven Seas Cruises: muy diferentes y hermosas. «Hoy por hoy representamos el mercado número uno para Latam, afortunadamente, nos ubicamos por arriba de las expectativas, superamos desde hace mucho tiempo las ventas logradas en el 2019, año récord que tuvimos, estamos muy posicionados con la ayuda de los agentes de viajes”, dijo Óscar Pérez, director de Ventas, al conceder amablemente una entrevista a INVERTOUR y acceder a hablarnos de los planes y proyectos de la empresa así como darnos la oportunidad de conocer un poco más de su gran mundo…

Descubrimos que él es un gran profesional y un apasionado de su trabajo, ama los barcos por encima de todo, lo notamos cuando habla de ellos, lo hace con tal énfasis y emoción que contagia.

“A nivel internacional el mercado mexicano es el más importante para nosotros, quitando Estados Unidos y Canadá, desde luego que son considerados domésticos. Hemos superado a Alemania e Inglaterra. Nuestra compañía está siempre muy interesada en México, por ello invertimos mucho en este país para tratar de generar un número mayor de pasajeros y que viajen en nuestros navíos”.

Indudablemente este ha sido un magnífico año para la compañía, por ello Pérez nos habló de sus planes para el próximo 2024: “Seguir posicionando la marca, esta visita a este barco, por ejemplo, ha sido un gran esfuerzo, el Oceania Vista se ha inaugurado después de 10 años; en el 2025 viene otro: Allura. En cuanto a Norwegian estamos por bautizar en noviembre el Viva de la clase Prima, una embarcación para 4 mil pasajeros; en el 2025 llegará el Aqua. En Regent Seven Seas Cruises también estrenamos un nuevo navío llamado Grandeur. Así que nuestro crecimiento sigue exitosamente”.

Esta marca de cruceros recorre absolutamente todos los mares en todos los continentes con viajes para todos los gustos, necesidades y presupuestos, con las tres brindan más de 300 puertos de escala alrededor del mundo, con barcos que navegan por todo el globo terráqueo.

Dijo que, por ejemplo, en Norwegian “Estamos tratando de no hacer mega navíos sino de construirlos para 4 mil personas máximo para que ofrezcan calidad y no sean tan multitudinarios. Nuestro principal objetivo como Holding es: dar un gran servicio en las tres diferentes líneas a buen precio y sobre todo con itinerarios y recorridos muy interesantes”.

En efecto, Óscar es un hombre que conoce la lógica del servicio y el trato que se debe dar a los pasajeros, “los barcos de Norwegian son de 3 mil 500 viajeros a 4 mil máximo; los de Oceania son sólo para 1 mil 200 personas y los de Regent Seven Seas Cruises 600 pasajeros. Queremos brindar un servicio personalizado y de calidad”.

Aunque dejó claro su preocupación por la situación mundial de conflictos y guerras dijo que quieren pensar que esto es estacional, “Hemos pasado por tantas situaciones complicadas devaluaciones, 11 de septiembre, COVID-19 y afortunadamente de todas hemos salido avante”.

Para Norwegian, el agente de viajes es “Nuestro socio principal, les apostamos todo, sin ellos no estaríamos en el lugar que estamos. Hoy por hoy los agentes de viajes mexicanos son los mejores, están perfectamente capacitados, son entusiastas, gente que le gusta vender lo mejor. En Corpomar siempre hemos estado detrás de ellos para apoyarlos en absolutamente todo lo que necesiten”.

El ejecutivo se mostró feliz de la meta superada de este año, “Nos fijamos un objetivo y definitivamente lo superamos como por un 45 % arriba de lo que esperábamos, situación que nos llena de orgullo y alegría. Producto de un gran trabajo y esfuerzo de todo el equipo en México y en el mundo”.

La historia de Pérez es bonita, es oriundo orgullosamente de Zacatecas, el mayor de tres hermanos, nos cuenta con añoranza y una gran sonrisa dibujada en su rostro que su papá todos los domingos compraba los periódicos que llegaban por la tarde, “Yo con mi dinero ahorrado adquiría una revista de viajes que se llamaba Pasaporte 2000. Yo la leía y siempre me decía ‘algún día, algún día voy a viajar’. Cuando terminé la prepa me fui de intercambio a Canadá, regresé, y empecé a estudiar Mercadotecnia en el Tec de Monterrey, no me gustó y me dieron la oportunidad de irme a la Universidad de Guadalajara a estudiar la licenciatura en Administración Hotelera. Ahí sí, me dije, esto es lo mío».

Y así inicia su entrada al fascinante mundo del turismo, cuando termina sus estudios y regresa a Zacatecas a trabajar como gerente de División Cuartos en un hotel, luego lo invitan a la aerolínea TAESA como agente de tráfico, subiendo posiciones. Cuando se cierra esta aerolínea se queda sin trabajo, “Y en Zacatecas nadie me quería pagar lo que ganaba en dicha línea aérea, empecé a buscar trabajo y me negaba a pensar en la Ciudad de México por las historias de terror que escuchaba. Accedí a venir con un amigo y en una de esas vi un anuncio en el periódico que Corpomar necesitaba gente, fui a entrevista con David, conversamos mucho y me dijo ¡en 15 días entras!”.

Desde entonces han pasado 23 años de trabajar en esta súper empresa, en donde Óscar Pérez, ha brillado con luz propia y ha ido creciendo y aprendiendo de uno de los grandes como David Garduño, hasta ser uno de los promotores de cruceros más reconocidos de México. Sí, al final su visión y pasión por el turismo lo llevaron a estar aquí. Hoy es uno de los hombres más queridos, admirados y respetados de la industria de cruceros.

A pesar de su gran posición en una de las mejores compañías, él es un hombre profundamente discreto y reservado, sin mayores aspavientos ni falso protagonismo, como los grandes mantiene un bajo perfil y es de una admirable sencillez.

“Trabajar al lado de David es lo mejor que me pudo pasar, es un apasionado de los cruceros, una persona compartida y que me ha enseñado todo lo que sé, es mi mentor y me ha contagiado su pasión por los navíos. Soy lo que soy, gracias a él. Y me encanta lo que hago”.

A Óscar Pérez le fascina viajar en los cruceros que representa, es lo máximo en su vida. Tanto así que en sus vacaciones personales, elige viajar en uno. “Sí, cuando llego a cada puerto y veo el navío, mi corazón se agita de emoción”.

En su vida personal, nos reveló que disfruta a sus amigos y de una exquisita cena, además goza ver una excelente serie y si acaso leer un buen libro. “Me encantan las biografías de personajes”. Aunque es difícil y lo pensó, España es su país favorito. Le gusta mucho la comida asiática y su color predilecto es el verde. Y como buen Aries, es un hombre de acción rápida que confía en su poder, no soporta equivocarse ni el fracaso.

Su mayor inspiración en la vida es tener paz, se describe como una persona sensible, recta, honesta y que nunca ha dañado a nadie, y a quien hace reír la alegría de la gente.

Tras el suave vaivén del barco Vista, se despide definiéndome a Norwegian Cruises Holding: “Somos innovadores”.