Nueva York realiza la primer Business Expo para el mercado mexicano

Nueva York, Nueva York.- Sí, la ciudad eterna, brillante y palpitante, no se detiene, y siendo destino predilecto de los viajeros mexicanos, invitó a selectos operadores de viajes a Business Expo para los mercados mexicano y español, en el cual prestadores de servicios, hoteleros y representantes de atracciones otorgaron información con representantes de operadoras.

Así es, esta ciudad seductora busca fomentar a través de este evento su popularidad para que más mexicanos planeen sus vacaciones aquí.

Nueva York, ciudad de infinitas opciones y diversión

Durante este evento, se realizaron presentaciones de destino con algunas novedades. Por ejemplo, se confirmó que a nivel internacional, México ocupa el 8º lugar en cuanto a mercados internacionales emisores, con 420 mil viajeros en 2023. Para este año, esperan alcanzar los 529 mil.

Además, desde Canadá y nuestro país, en conjunto, despegan semanalmente 768 vuelos, por lo cual se trata de una ciudad con grandes opciones de viajes aéreos, perfectos para los turistas de estas naciones, siendo las que más operaciones tienen en el mundo.

Fred Dixon, presidente y CEO de NYC Tourism + Conventions, dijo a INVERTOUR: “Estamos muy emocionados de tener a nuestros colegas de México en Nueva York esta semana. Es un momento fantástico para visitar la ciudad. El mercado mexicano siempre ha sido excelente para nosotros. Apreciamos mucho su negocio y esperamos trabajar con usted para atraer más visitantes en 2024.

“Será un año emocionante en deportes y entretenimiento, Broadway y museos, cultura, gastronomía y exploración de los cinco distritos. Así que la emoción le espera, le animamos a promocionar Nueva York en cada oportunidad que pueda”.

Operadores mexicanos, clave para el destino

Jesus Garcia, Senior Director – Tourism Market Development, Latin America & US Hispanic Market + Asia, recomendó a los operadores presentes y a los interesados en aprender más de este destino, a inscribirse en su Travel Trade Academy, un programa de capacitación personalizado, con módulos especializados.

Se divide en seis temas, cada uno de unos 50 minutos de duración. Cada módulo describe hasta 50 lugares de visita obligada en cada uno de los cinco distritos de la ciudad y tiene categorías, que cubren geografía y opciones de transporte, así como atracciones, parques, restaurantes y hoteles. Al final se otorga un reconocimiento al agente que lo concluye, con validez de dos años y una serie de beneficios para sus viajeros.

Posteriormente, los operadores de viajes han tenido citas Face to Face con diversos representantes de este hermoso destino. Este increíble viaje también incluyó visitas a alguno de los puntos más emblemáticos de la gran manzana. Como el Central Park, Times Square, una presentación en Broadway, el The Museum of Modern Art y el Museo Americano de Historia Natural.

Jesus Garcia y Jorge Leanza Operadores invitados Jorge Dávalos, Carlos Calderón, Esteban Salazar y Jorge Cruz Makiko Matsuda y Jesus Garcia Esteban Salazar y Jesus Garcia