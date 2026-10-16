Nuevas fronteras del hospedaje ultra

Mandarin Oriental Homes se expande con 12 nuevas adiciones; como siempre, fusionan la arquitectura patrimonial, el diseño de autor y la inmersión cultural con el servicio legendario en entornos idílicos de lujo.

La marca no crece por crecer, cada propiedad es de propietarios privados y es seleccionada por su ubicación, su diseño, su capacidad de ofrecer un servicio legendario. Philip Leighton, director de Exceptional Homes, lo expresó claramente: la estrategia es ampliar el alcance global preservando la intimidad, la discreción y el servicio excepcional que esperan los huéspedes.

Las protagonistas de la expansión

Con esta adición elevará su propuesta no sólo a 43 casas excepcionales en 18 rincones del mundo, también promoverá la diversidad estética que comparte el ADN de la excelencia. Descúbrelas:

Villa Petrucci, Florencia: Refugio privado con vistas espectaculares a la ciudad renacentista. Sus interiores fueron restaurados durante cinco años por Massimo Adario. Ideal para una fuerte inmersión cultural.

Dimora Ghirlandaio, Impruneta: En la mágica Toscana, fusiona patrimonio artístico con escenarios impresionantes al perfil urbano de Florencia y las colinas de Chianti.

Il Cellese, Chianti: Una finca entre viñedos, con arquitectura tradicional de piedra y elegancia italiana sobria.

Villa Ada y Villa Marzia, Cerdeña: Ambas son soberbias y se ubican frente al mar, ofrecen acceso directo a la costa y vistas ininterrumpidas al Mediterráneo.

Trullo delle Dame y Trullo dei Pumi, Apulia: Dos trulli auténticos restaurados con confort contemporáneo para honrar el patrimonio arquitectónico de la región.

Siete villas en Marbella: Cada una ha sido elegida por su diseño exclusivo, algunas en La Zagaleta y el valle del Golf, con vistas al club Las Brisas.

Tatvani, Chiang Rai: Enclavada al norte de Tailandia, ofrece escenarios naturales como los arrozales y las montañas creando un refugio que brinda una privacidad absoluta.

Todas ofrecen el servicio legendario de Mandarin Oriental: Conserje dedicado para itinerarios a medida, chef privado, limpieza diaria y amenidades de lujo. El crecimiento confirma una estrategia de crecimiento selectivo con nuevos destinos y los mismos estándares.