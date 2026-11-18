Minor Hotels presentó su calendario de aperturas para 2027, un plan que incluye nuevas propiedades en América, Europa, Asia, Oriente Medio, África y Australia. Para México, la principal novedad será la llegada de Tivoli Hotels & Resorts a Mérida, con un proyecto sobre Paseo Montejo.

La apertura de Tivoli Mérida Residences está prevista para el primer trimestre de 2027 y marcará la expansión de la marca portuguesa en el mercado mexicano.

¿Cómo será el nuevo hotel en Mérida?

El proyecto contará con 69 residencias y tendrá como punto central la Casona 333, una residencia de 1903 que será restaurada para albergar parte de los servicios del complejo.

En este edificio estarán la recepción principal, el restaurante, una panadería, un bar y un salón con piano. Habrá jardín y terraza para eventos privados.

La ubicación en Paseo Montejo coloca al proyecto dentro de una de las zonas con mayor actividad turística de Mérida, con acceso a restaurantes, arquitectura histórica, museos y otros puntos de interés de la capital de Yucatán.

Con esta apertura, Tivoli amplía su presencia en Latinoamérica y Minor Hotels incorpora una nueva opción dentro de su portafolio en México.

Minor Hotels prepara más aperturas para 2027

La expansión de la compañía contempla su entrada a nuevos mercados.

En Estados Unidos, The Wolseley Hotels abrirá su primera propiedad en Nueva York durante el segundo trimestre de 2027. El establecimiento tendrá 77 habitaciones y suites y estará ubicado en la antigua sede del Lambs Club, en Midtown.

En Europa, el grupo sumará aperturas en Londres, Barcelona, Budapest, Malta, Croacia, Eslovenia e Italia.

Entre ellas se encuentran NH Barcelona Sant Antoni, WestDill Mayfair Hotel, Dukes London y Anantara Adriatic Istria Resort.

En Asia, Minor Hotels llegará a Uzbekistán y Singapur, además de ampliar su presencia en Tailandia, Malasia y China. Abrirá nuevas propiedades en Baréin, Dubái, Johannesburgo, Tanzania y Sídney.

México, parte de la expansión

El calendario de 2027 muestra una estrategia que combina hoteles urbanos, resorts de playa, alojamientos de montaña y propiedades enfocadas en wellness y experiencias.

Para el mercado mexicano, el proyecto de Mérida representa uno de los movimientos más relevantes del grupo durante el próximo año, tanto por la llegada de Tivoli como por su ubicación en Yucatán.