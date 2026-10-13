Preferred Hotels & Resorts propone 5 viajes bleisure para combinar negocios y descanso

Los viajes de trabajo ya no siempre terminan cuando acaba la última reunión. El bleisure, concepto que mezcla negocios y placer, gana espacio entre quienes aprovechan un traslado laboral para sumar algunos días de descanso.

El Luxury Travel Report de Preferred Hotels & Resorts señala que los viajeros de lujo prevén realizar ocho viajes al año y que más del 30 % combina trabajo y ocio. Otro estudio de Navan + Skift indica que 55% de los viajeros de negocios realizó al menos dos viajes de este tipo durante el último año.

Además, Fortune Business Insights estima que el mercado global de bleisure superará los $849 mil millones de dólares en 2026.

Ante esta tendencia, Preferred Hotels & Resorts presentó Business with Balance, una selección que combina hoteles en centros de negocios con propiedades cercanas para extender la estancia.

1. Ciudad de México + Valle de Bravo

La primera propuesta conecta VOLGA, cerca de Paseo de la Reforma, con El Santuario Resort & Spa, en Valle de Bravo.

Después de una agenda laboral en Ciudad de México, el viaje puede continuar a unas dos horas de distancia con actividades como yoga, meditación, terapias de sonido, spa y experiencias en el lago.

2. Nueva York + Somerset Hills

En Manhattan, Pendry Manhattan West funciona como base para reuniones y actividades en el West Side.

A menos de una hora se encuentra Pendry Natirar, en Nueva Jersey, una propiedad rodeada por 202 hectáreas de colinas, bosques y tierras de cultivo. Su oferta incluye senderismo, pesca con mosca, bienestar y cocina de la granja a la mesa.

3. São Paulo + São Roque

Preferred Hotels & Resorts también propone pasar de São Paulo al campo brasileño.

Hotel Unique se encuentra dentro de la vida empresarial y cultural de la ciudad, mientras que NÓR Hotel & Spa, a menos de dos horas, ofrece acceso a las montañas de Itapetinga y a la ruta del vino de São Roque.

4. Tokio + Yokohama

En Japón, la fórmula une Hotel New Otani Tokyo “EXECUTIVE HOUSE ZEN” con Hotel New Grand, en Yokohama.

La primera estancia permite combinar trabajo con jardines japoneses, ceremonias de té y gastronomía. Después, Yokohama ofrece vistas a la bahía y funciona como punto de partida para visitar lugares como Hakone y el monte Fuji.

5. San Francisco + Cavallo Point

La última combinación comienza en The Marker Union Square San Francisco, con acceso a distritos de negocios, restaurantes y sitios culturales.

Después de cruzar el Golden Gate, Cavallo Point cambia el entorno urbano por vistas a la bahía, edificios históricos y actividades al aire libre dentro del Área Recreativa Nacional Golden Gate.