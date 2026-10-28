Lujo hotelero y residencial en el radar del Caribe

El Caribe experimenta una fase de crecimiento sin precedentes con más de 200 proyectos hoteleros en cartera entre aperturas recientes, construcciones, planes y anuncios, de acuerdo con datos de CoStar, HVS. República Dominicana concentra el 48.6 % de los proyectos y el 53.1 % de las unidades, con Punta Cana, Miches, Pedernales y Puerto Plata como focos principales.

Jamaica destaca por la escala de sus desarrollos, con un 11.3 % de las unidades frente al 4.2 % de proyectos. El 60 % de los proyectos son de lujo o categoría superior, y marcas como Aman, Rosewood, Mandarin Oriental, Bulgari, Pendry y Equinox ampliarán su presencia.

El 58.9 % de los desarrollos son de lujo y representan el 71.1 % de las nuevas unidades, impulsados por 40 % de residencias de marca concertadas en Bahamas e islas Turcas y Caicos, Puerto Rico también entra en la ecuación.