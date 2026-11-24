La región atraviesa su mayor auge hotelero en años, así lo demuestran las cifras al cierre del tercer trimestre de 2026 con 771 proyectos y casi 189 mil habitaciones, logrando un salto interanual del 17 % en proyectos y del 15 % en cuanto a cuartos, según datos de Lodging Econometrics.

Las categorías Luxury y Upscale acaparan el 53 % de la cartera con 410 propiedades con propuestas inéditas frente al mar y el desierto. Arabia Saudita concentra el grueso de la inversión con 401 propiedades representado el 52 % de los proyectos mientras Egipto acelera con fuerza con 192 desarrollos lo que marca un crecimiento del 47 % y los Emiratos mantienen su peso con 111 complejos.

Además, durante el tercer trimestre inauguró 36 nuevos hoteles, que suman 6 mil 319 habitaciones y se espera la apertura de 28 hoteles más para el término del cuarto trimestre, dando un total de 64 hoteles en este año.