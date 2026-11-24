Hotelería en plena expansión en Oriente Medio
La región atraviesa su mayor auge hotelero en años, así lo demuestran las cifras al cierre del tercer trimestre de 2026 con 771 proyectos y casi 189 mil habitaciones, logrando un salto interanual del 17 % en proyectos y del 15 % en cuanto a cuartos, según datos de Lodging Econometrics.
Las categorías Luxury y Upscale acaparan el 53 % de la cartera con 410 propiedades con propuestas inéditas frente al mar y el desierto. Arabia Saudita concentra el grueso de la inversión con 401 propiedades representado el 52 % de los proyectos mientras Egipto acelera con fuerza con 192 desarrollos lo que marca un crecimiento del 47 % y los Emiratos mantienen su peso con 111 complejos.
Además, durante el tercer trimestre inauguró 36 nuevos hoteles, que suman 6 mil 319 habitaciones y se espera la apertura de 28 hoteles más para el término del cuarto trimestre, dando un total de 64 hoteles en este año.