Nueva York Florece con Yayoi Kusama

En el Jardín Botánico de Nueva York, los fanáticos de esta famosa artista japonesa podrán disfrutar de algunas de sus increíbles obras hasta el 31 de octubre de este año.

En esta muestra, Yayoi Kusama revela su fascinación por la naturaleza y claro, lo hace llevando sus coloridos y muy particulares diseños, con lunares y formas específicas que sólo ella tiene.

Bajo el nombre Kusama: Cosmic Nature, la expo se compondrá por obras como Narcissus Garden (1966/2021), Ascension of Polka Dots on the Trees (2002/2021), Dancing Pumpkin (2020), I Want to Fly to the Universe (2020) y más. Todas repartidas a lo largo del lugar.

Además, próximamente habrá una nueva experiencia de habitación llamada Infinity Mirrored Room — Illusion Inside the Heart (2020).

Para más información y conseguir tus tickets da clic aquí.

