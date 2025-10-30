Norwegian Cruise Line presenta a ‘Luna’ su nuevo barco y nuevas experiencias en Great Stirrup Cay

Norwegian Cruise Line, una de las navieras más reconocidas del mundo, continúa expandiendo su flota y su oferta de actividades con la llegada del Norwegian Luna, su barco número 21, y con importantes avances en Great Stirrup Cay, su exclusiva isla privada en las Bahamas. Así lo dio a conocer Frank Medina, vicepresidente de Ventas para Latinoamérica, Brasil y el Caribe, durante su más reciente visita a nuestro país.

Con orgullo, comentó que esta prestigiada empresa se fundó en 1966, posee dos destinos privados, 20 navíos con una capacidad de más de 60 mil pasajeros, 42 puertos de salida alrededor del mundo y más de 350 destinos.

Norwegian Luna: innovación y elegancia en alta mar

El Norwegian Luna será el nuevo integrante de la clase Prima, una línea de cruceros que combina lujo, espacio y diseño moderno. Programado para iniciar operaciones en 2026, ofrecerá itinerarios por el Caribe con salidas desde Miami, y promete elevar la experiencia de los pasajeros con espacios amplios, áreas al aire libre y entretenimiento de alto nivel.

Entre sus novedades se encuentran tres piscinas infinitas, una zona acuática ampliada para niños, y atracciones interactivas como el Glow Court, que durante el día será un espacio deportivo y por la noche se transformará en una discoteca para adolescentes. Además, incorporará una mezcla entre montaña rusa y tobogán acuático, y el Mandara Spa, que incluirá una cascada interior, sauna de carbón, sala de hielo y piscina de talasoterapia.

La gastronomía tendrá un papel protagónico, con restaurantes de especialidad como Sukhothai, Cagney’s y Plantarie, el primer restaurante totalmente basado en plantas de la naviera. A ello se suma Indulge Food Hall con 10 opciones de comida de alta gama y servicio digital desde tabletas en cada mesa.

Stephanie Cardelle, Frank Medina y María Elena Monasterios Frank Medina

Great Stirrup Cay: un paraíso reinventado

Norwegian Cruise Line también anunció una renovación total de Great Stirrup Cay, su isla privada en las Bahamas. El nuevo diseño incluirá una piscina central de casi media hectárea, dos bares a los que se podrá llegar nadando, un Vibe Shore Club exclusivo para adultos y un parque acuático con 19 toboganes de distintos niveles, además de áreas familiares y espacios tipo cliff jumping.

Con estas innovaciones, NCL refuerza su liderazgo en la industria, apostando por la comodidad, la personalización y la diversión a bordo y en tierra. El Norwegian Luna y la nueva Great Stirrup Cay prometen marcar una nueva era de viajes marítimos para quienes buscan lujo, aventura y experiencias únicas en el mar.

En abril de 2026 zarpará este nuevo navío desde Miami, pasando por Puerto Plata, Santo Tomás, Tórtola y Great Stirrup Cay.