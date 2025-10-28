Mega Travel amplía su portafolio internacional con la nueva “Ruta Centro”

Mega Travel continúa expandiendo su portafolio de circuitos internacionales con el lanzamiento de la nueva “Ruta Centro”, diseñada para que los turistas mexicanos exploren destinos que combinan gastronomía, historia, cultura y modernidad. Durante la presentación, en colaboración con ASSIST CARD, dio a conocer nuevos productos y tendencias que buscan redefinir la manera de viajar.

Entre sus principales paquetes destacan:

Gran Tour de Europa, un recorrido de 16 días y 13 noches que conecta ocho países y 18 ciudades, entre ellas Londres, París, Luxemburgo, Frankfurt y Heidelberg.

Mega Europa, con una duración de 17 días y 15 noches, qpara estar en España, Francia, Suiza e Italia.

Viviendo Europa, con un itinerario de 17 días y 15 noches, que permite descubrir ciudades como Florencia, Roma, Pisa, Niza, Barcelona, Zaragoza

La operadora también anunció itinerarios especializados para quinceañeras, con opciones hacia Europa o para sumergirse en la cultura K-pop y japonesa, convirtiéndose en paquetes ideales para las turistas más jóvenes que desean vivir una experiencia inolvidable en el extranjero.

“Lanzamos uno nuevo en donde viajan únicamente nuestras chicas, por 26 días; está súper completo, prácticamente un mes. Tenemos cuatro programas disponibles: tres en Europa y uno en Asia: K-Pop y Japón (16 días), Europa con Mamá (18 días) y Quinceañeras a Europa (18 días)”, declaró Vanessa Zugarazo, ejecutiva Comercial de Mega Travel.

Descubre con Mega Travel Japón, Perú y Jordania

Además de sus nuevos productos, Mega Travel presentó tres destinos en los que los turistas podrán realizar un sinfín de actividades mientras descubren nuevos lugares.

Kanako Mitsui, jefa de Asuntos Generales de JNTO, destacó la variada gastronomía japonesa, con tres ciudades que este año cuentan con más estrellas Michelin, así como la fusión entre modernidad y tradición.

“Japón es un paraíso gastronómico. Ciudades como Tokio, Osaka y Kioto están entre las favoritas del mundo y en las listas más exigentes. Desde la comida callejera hasta la alta cocina, se come muy bien sin gastar mucho. En un mismo día se puede disfrutar de modernidad, tecnología, arte digital y arquitectura vanguardista”, explicó Mitsui.

Por su parte, Milly Matos, Sales Manager de Vipac, resaltó las ciudades de Lima, Cusco y Puno como destinos imperdibles para quienes buscan cultura y diversión.

“Mega Travel no solo cuenta con el paquete Vive la Magia. Para el próximo año estamos lanzando una nueva serie, Experiencia Andina, que incluye Lima, Cusco y Puno: tres ciudades realmente hermosas que vale la pena visitar”, comentó Matos.

Finalmente, Carol Zaid, directora de Ventas y Mercadotecnia en Zaid Tours and Travel, señaló que Jordania cuenta con aventura, naturaleza, gastronomía y una experiencia cultural única.

Viajar seguro con Assist Card

Darío Juárez, ejecutivo de cuentas de ASSIST CARD, subrayó la importancia de contar con un seguro de viaje que incluya asistencia médica, cobertura en deportes, asistencia legal y localización de equipaje extraviado, entre otros servicios.

“Es importante que el pasajero vaya con asistencia médica. Mega Travel ofrece tarifas preferenciales que las personas pueden adquirir para contar con una cobertura completa durante su recorrido”, finalizó.