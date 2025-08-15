Norwegian Cruise Line sorprende con el desarrollo de Great Stirrup Cay

David Garduño, CEO de Corpomar y Frank Medina, vicepresidente de Ventas para Latinoamérica de Norwegian Cruise Line, anunciaron el desarrollo de la isla premier Great Stirrup Cay, la cual quedará lista en 2026, entre la sorpresa y algarabía de sus operadores top.

Asimismo, comentaron que para miembros de Latitudes, su programa de fidelidad, tendrán $50 dólares de crédito a bordo, en todas las salidas al Caribe.

En una presentación exclusiva con socios comerciales, Garduño dio algunas novedades importantes para 2026, como el lanzamiento del crucero Luna, gemelo de Aqua, ambos de la serie Prima.

Óscar Pérez, David Garduño y Frank Medina Ofelia Ortiz y Óscar Pérez

Great Stirrup Cay

Esta isla fue comprada por Norwegian en 1977, explicó Garduño, y comentó que ha tenido un desarrollo reciente importante, lo que hace de ésta un lugar idílico:

“Con una transformación integral al estrenar el muelle, se convertirá en un destino premier”, comentó el CEO de Corpomar.

Frank Medina, por su parte, destacó que hay un repunte en la demanda de sitios del Caribe, y esta isla representa un alto nivel de satisfacción, por encima de la competencia.

Norwegian Cruise Line prepara una renovación importante en Great Stirrup Cay, su isla privada en las Bahamas, para ofrecer a los visitantes un destino más cómodo y lleno de actividades a partir de 2026. Este exclusivo paraíso caribeño promete elevar la experiencia de los pasajeros con instalaciones y servicios diseñados para todas las edades.

Alfredo Alvarado y Ofelia Ortiz Leticia Arana, Alejandro Pérez y Yolanda González

Entre las principales novedades destaca la construcción de una piscina climatizada de 28 mil pies cúbicos frente al mar. Este espacio contará con dos bares dentro de la alberca, cabañas privadas, camastros y un área especial para niños con juegos acuáticos. La entrada estilo playa hará que el acceso al agua sea más sencillo y seguro para los más pequeños.

La isla también estrenará un puerto y un área de llegadas completamente renovada. Esto permitirá el desembarque directo desde el barco hasta la playa, evitando traslados adicionales. Los viajeros serán recibidos con pérgolas, zonas de descanso y un puente panorámico de 40 pies de altura con vistas privilegiadas de la costa.

Para recorrer la isla sin complicaciones, se implementará un sistema de tranvías que facilitará el traslado a las distintas áreas. Además, se añadirá el Horizon Park, un espacio al aire libre con juegos en el césped, ideal para disfrutar en familia. Para los adultos que buscan privacidad, el Vibe Beach Club ofrecerá un ambiente exclusivo frente al mar.

Con estas mejoras, Norwegian Cruise Line refuerza su concepto de isla privada, manteniendo acceso a alimentos, bebidas y actividades como snorkel, tirolesa y paseos por sus playas de arena blanca, consolidando a Great Stirrup Cay como uno de los destinos más atractivos del Caribe.