Nace C2C y junto con Sierra Madre lanzan exclusivos circuitos 2026-2027

C2C ya es una realidad, y su co fundador Antonio Márquez la presentó oficialmente junto con la Operadora Turística Sierra Madre, con una propuesta enfocada en el turista latinoamericano. Por ello, presentaron en conjunto exclusivos circuitos 2026-2027. Los paquetes están diseñados para que ellos vivan una experiencia única al recorrer destinos internacionales.

La presentación contó con la participación de Antonio Márquez, y Diego Ontañón, subdirector de Operadora Turística Sierra Madre, quienes mostraron ante más de 130 agentes de viajes lo nuevo, donde abarcan lugares de Europa, Asia y Oceanía.

Durante el lanzamiento, Márquez destacó:

“El latino no desea un viaje de una semana; aprovecha 12, 14 o 15 días para conocer varios países y ciudades. Por esa razón, nuestro producto está diseñado únicamente para el público latinoamericano. Solo trabajamos con clientes de América Latina, no mezclamos con españoles, chinos, indios, malayos o japoneses”.

Por su parte, Ontañón subrayó que con este lanzamiento “ha nacido una estrella”, haciendo referencia al logotipo de C2C, cuyo símbolo representa la visión de conexión global de la marca. Agregó que con esta alianza la empresa inicia una nueva etapa en la que el viajero será el eje principal, beneficiando tanto al cliente final como a las agencias.

Márquez explicó que C2C dan una nueva forma de viajar, con un modelo que prioriza la atención al cliente las 24 horas, los 365 días del año; la garantía de sus circuitos; la selección de hoteles de cuatro y cinco estrellas estratégicamente ubicados, y la creación de paquetes que brindan vivencias completas.

“Manejamos opciones muy bien pensadas para que el disfrute. Contamos con salidas garantizadas, un sistema de gestión en línea para confirmar reservas y un seguro médico incluido con cobertura de €100 mil euros, sin límite de edad”, puntualizó Márquez.

Diego Ontañón, Antonio Márquez y Abraham Pérez Diego Ontañón Antonio Márquez Alberto Ugalde y Evangelina Segura Abraham Pérez, Diego Ontañón y Miguel Hinojosa Yolanda Rosa, Rosa Catalina Meza, Mary García, Alma Delia Rosas, Carolina Ramos Maribel Mejía, María G. León, Blanca Mejía, Lorena Aguilar y David Israel Aguilar Carlos Cervantes, Irma Palacios, Maria Tuxpan y María del Carmen González Maria Tuxpan y María del Carmen González Irma Palacios y Beatriz Gallardo

Circuitos 2026-2027

Ofrecen actividades que combinan cultura, gastronomía y paisajes únicos. Entre las propuestas destacan:

Todo España y Portugal, para descubrir lo mejor de la Península Ibérica.

De París a Roma, una travesía que une dos de las ciudades más emblemáticas de Europa.

De Madrid a Madrid, para recorrer lo más representativo.

De Praga a Berlín, una ruta que fusiona historia, arte y modernidad en Europa Central.

Delicias Turcas & Chíos, que combina la riqueza cultural de Turquía con la belleza de la isla griega.

Experiencias que completan tu viaje

El director general de C2C indicó que la touroperadora cuenta con dos paquetes que hacen todo más completo:

C2C Pack

Reúne actividades y visitas seleccionadas enriquecedoras: accesos prioritarios, visitas guiadas, sabores locales y encuentros únicos.

C2C Flex

Un sistema que permite combinar trayectos como bloques de LEGO: enlaza itinerarios, añade estancias y amplía la experiencia del cliente sin complicaciones. Con salidas coordinadas cada domingo, todo encaja para que los turistas solo disfruten del viaje.

Finalmente, Márquez reiteró que C2C es una opción sólida, no solo por todo lo que tienen, sino también por su atención personalizada y la calidad de sus servicios.