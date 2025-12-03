Norwegian Cruise Line lanza 50 nuevos viajes para 2027/2028 por Asia/Pacífico

Norwegian Cruise Line, compañía pionera en cruceros internacionales, presentó una de sus expansiones más ambiciosas para la temporada 2027/2028: cerca de 50 nuevos itinerarios por Asia-Pacífico, Australia y Nueva Zelanda. La naviera, con casi seis décadas de experiencia, refuerza así su presencia en destinos que figuran entre los más deseados por los viajeros.

La nueva programación incluye travesías de entre una y tres semanas, con paradas en casi 70 puertos diferentes. Entre ellos destacan 22 en Japón, 54 pernoctaciones y dos hitos para la compañía: la primera parada en Esperance y la primera con pernoctación en Fremantle, en Australia Occidental. El objetivo es claro: dar a los huéspedes más tiempo para explorar ciudades, paisajes y culturas que encabezan las listas de viajes soñados.

Japón y el sudeste Asiático, protagonistas

El Norwegian Jade® regresará a Asia entre octubre de 2027 y abril de 2028. Su propuesta contempla viajes de nueve a 14 días desde Tokio, Yokohama, Incheon, Hong Kong y Singapur. La ruta ofrece una ciudad nueva casi cada día, destacando la amplia cobertura de Japón, con escalas en Hirara, Naha, Hakodate, Kagoshima, Akita, Sendai, Aomori y otras, además de una noche en Kobe.

El barco también trazará seis itinerarios entre Singapur y Hong Kong, conectando destinos como Ko Samui, Phu My, Kota Kinabalu y algunas de las playas más apreciadas de Filipinas, como Coron y Puerto Princesa.

Australia y Nueva Zelanda: una región clave para NCL

El Norwegian Spirit® continuará su operación en Oceanía por quinta edición consecutiva entre diciembre de 2027 y abril de 2028. Con salidas desde Sídney, Singapur y Auckland, hay paquetes de ocho a 21 días que permiten recorrer los principales puertos de Australia y Nueva Zelanda. La naviera debutará en Esperance el 12 de enero de 2028 y realizará su primera noche en Fremantle el 14 de enero del mismo año.

La programación incluye además pernoctaciones en Melbourne y Adelaida, pensadas para que los viajeros profundicen en la cultura local y vivan la gastronomía australiana con más tiempo.

Promociones para planear desde ahora

La temporada llega acompañada de la oferta de Black Friday de Norwegian Cruise Line: hasta 50 % de descuento en todos los cruceros y acceso al programa Free at Sea™, que integra bebidas premium ilimitadas, restaurantes especializados, Wi-Fi de alta velocidad y créditos para excursiones.

En las próximas semanas, la naviera dará a conocer el resto de su despliegue para 2027/2028, ampliando aún más el catálogo de experiencias a bordo. Ideal para viajeros que desean planear con anticipación una travesía por algunos de los destinos más fascinantes del mundo.