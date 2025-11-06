Norwegian Cruise Line anuncia 50 % de descuento por Black Friday

Norwegian Cruise Line lanzó su esperada promoción de Black Friday, ofreciendo un 50 % de descuento en toda su flota a nivel mundial. La oferta aplica a todos los itinerarios y barcos de la compañía, incluidos los nuevos Norwegian Aqua™ y Norwegian Luna™, que debutarán próximamente. Con más de 350 destinos alrededor del mundo, los viajeros pueden aprovechar esta promoción para planear sus vacaciones por Alaska, Europa, el Caribe o Las Bahamas, entre otros. Vigente desde ya y por tiempo limitado.

Una promoción con valor agregado

Además del descuento, regresa el popular programa Free at Sea™, que permite disfrutar beneficios adicionales en cada crucero. Este programa incluye bebidas premium, acceso a Wi-Fi de alta velocidad, cenas en restaurantes de especialidad y créditos para excursiones en tierra. En una travesía de siete noches, los pasajeros pueden recibir hasta tres cenas gourmet, 150 minutos de internet y un crédito de $50 dólares por excursión.

Según Harry Sommer, presidente y CEO de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., esta promoción representa una oportunidad ideal para planear las vacaciones de 2026. “Con un 50 % de descuento, ahora es el mejor momento para reconectar con los seres queridos y aprovechar al máximo todo lo que hay a bordo”, señaló.

Nuevos destinos y experiencias exclusivas

En 2026, Norwegian Cruise Line operará una flota de 18 barcos en el Caribe y Las Bahamas, ofreciendo itinerarios de tres a 10 días desde puertos como Miami, Tampa, Nueva York, San Juan y Punta Cana. Entre los destinos más destacados se incluyen Cozumel, Roatán, Gran Caimán, Aruba, Curazao y la exclusiva Great Stirrup Cay, la isla privada de NCL.

La compañía anunció también la expansión de esta isla, que contará con nuevas áreas de piscina, un parque acuático con 19 toboganes y una zona exclusiva para adultos llamada Vibe Shore Club. Estas mejoras estarán disponibles a partir de 2026.

Europa y Alaska: itinerarios únicos

Los itinerarios por Europa partirán desde Barcelona, Lisboa, Roma, Atenas y Copenhague, con nueve embarcaciones recorriendo el Mediterráneo, las islas griegas y el norte del continente. Las travesías ofrecerán largas estancias en puerto y menos días en el mar, lo que permitirá a los pasajeros explorar más a fondo cada destino.

En Alaska, NCL mantendrá tres de sus navíos insignia: Norwegian Encore®, Norwegian Joy® y Norwegian Bliss®, todos con salidas desde Seattle, Vancouver y Whittier. Estos itinerarios incluyen visitas a lugares emblemáticos como Glacier Bay, Sitka, Juneau y Skagway, además de cruceros especiales que combinan Hawái y Alaska en una sola experiencia.

Una experiencia a bordo sin igual

La flota de Norwegian Cruise Line está diseñada con actividades y gastronomía para todos los gustos. Desde la primera montaña rusa acuática híbrida del mundo y circuitos de carreras en altamar, hasta spas reconocidos por Cruise Critic como los mejores del sector. Su oferta culinaria incluye asadores, cocina italiana, bistros franceses y restaurantes hibachi.

Con su promoción de Black Friday, Norwegian Cruise Line reafirma su liderazgo en el sector, combinando valor, flexibilidad y vivencias exclusivas para familias, parejas y viajeros que buscan aventuras en el mar. Las ofertas ya están disponibles en ncl.com y a través de agentes de viaje autorizados.