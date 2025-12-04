Nuevos sabores en alta mar: Princess Cruises lanza cinco cócteles creados junto a Handshake Speakeasy

Princess Cruises sorprende a sus pasajeros con nuevos sabores en alta mar: cinco cócteles exclusivos y personalizados forman parte de una innovadora colaboración con los galardonados mixólogos de Handshake, quienes debutarán a bordo de la naviera.

“Siempre buscamos maneras de mejorar la experiencia de nuestros huéspedes, y esta alianza con Handshake Speakeasy representa lo mejor de la cultura coctelera”, afirmó Sami Kohen, vicepresidente de Alimentos y Bebidas de Princess Cruises.

Esta colaboración marca la primera de Handshake Speakeasy con una línea de cruceros. El bar fue nombrado el Mejor Bar de Norteamérica 2025 por World’s 50 Best Bars durante dos años consecutivos y es reconocido por su ingeniosa coctelería en el corazón de la Ciudad de México.

“Estos cócteles simplemente no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estamos encantados de traer estas creaciones de primera clase a la flota y ofrecer a nuestros pasajeros algo inolvidable en alta mar”, agregó Kohen.

Las cinco bebidas exclusivos estarán disponibles en Star Princess: tres de ellos en el bar favorito de los clientes, los Crooners, y dos reservados exclusivamente para los invitados de The Sanctuary Collection. La disponibilidad se ampliará a toda la flota, con los 17 barcos.

Por su parte, Rodrigo Urraca, copropietario de Handshake Speakeasy se dijo muy emocionado por la noticia: «Estamos muy contentos con esta colaboración, porque podemos llevar un pedacito de Handshake a más invitados y mostrar un poco de nuestro trabajo con un gran socio».

Cinco cócteles exclusivos en alta mar

Las creaciones exclusivas incluyen:

Crooners:

Pan Am Punch: Bacardi Superior, Aperol, limón y horchata

Bacardi Superior, Aperol, limón y horchata Té Verde: Bombay Sapphire Gin, limón, vainilla, coco y té matcha

Bombay Sapphire Gin, limón, vainilla, coco y té matcha Pan de Plátano: Whisky de centeno Rittenhouse, plátano, mantequilla de nuez y arce

The Sanctuary Collection:

Hibiscus & Spice: Pantalones Tequila Blanco, hibisco, lima, canela, Cointreau y vainilla

Pantalones Tequila Blanco, hibisco, lima, canela, Cointreau y vainilla Vodka Elyx Frutos Rojos y Rosas: Fresa, agua de rosas, té de jazmín y lima

Con bebidas innovadoras, un ambiente sofisticado y su inigualable hospitalidad mexicana, Handshake Speakeasy ha sido reconocido como Mejor Bar del Mundo 2024 y Mejor Bar de Norteamérica 2024 y 2025 por World’s 50 Best Bars.

“Trabajar con Handshake Speakeasy va más allá de mezclar licores: se trata de contar una historia en cada sorbo”, comentó Rob Floyd, Embajador Mixólogo Global de Princess Cruises. “Estos cinco cócteles son únicos, originales y transmiten el alma de la vibrante cultura de bares de la CDMX”.

Además de esta nueva colaboración, Princess continuará impulsando la experiencia de sus bares con la popular colección Love Line Premium Liquors, que incluye una selección de vinos y licores cuidadosamente elegidos, así como creaciones sin alcohol de celebridades reconocidas.

