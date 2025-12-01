Mercado Cruceros y República Dominicana fortalecen su estrategia B2B con eventos clave en CDMX y Puebla

Mercado Cruceros, operadora mayorista líder en la comercialización de cruceros en México, realizó dos eventos estratégicos junto con la Oficina de Promoción Turística de República Dominicana en México y la aerolínea Arajet, con el objetivo de impulsar la presencia de este sitio caribeño en el mercado mexicano.

Los encuentros se llevaron a cabo en Ciudad de México y Puebla, con una agenda enfocada en fomentar la venta consultiva, actualizar al canal B2B y promover el destino, combinando experiencias turísticas con oportunidades de negocio.

Experiencia de mixología dominicana en CDMX

En la Ciudad de México, la agencia organizó un encuentro para agentes de viajes que incluyó una exclusiva clase de mixología dominicana, inspirada en los sabores típicos. La actividad permitió a los participantes conectar con a isla desde un enfoque sensorial.

El evento contó con la participación de Carolina Pérez, directora de la Oficina de Promoción Turística de República Dominicana en México, quien destacó el creciente interés del viajero mexicano por el Caribe y subrayó su compromiso de fortalecer su presencia en México.

Armando Yúdico, representante de Arajet en México, presentó las ventajas competitivas de la aerolínea, cuya conectividad ha sido clave para el aumento del flujo turístico hacia el país.

Encuentro comercial en Puebla

En Puebla, Mercado Cruceros organizó un cóctel con asesores de viajes, donde los socios estratégicos del destino presentaron nuevos productos, rutas, beneficios y ventajas competitivas de República Dominicana.

Durante el evento, la empresa aprovechó para presentar Index Travel, la nueva marca del grupo, que amplía su portafolio bajo un concepto de “One Stop Shop”, integrando servicios terrestres y aéreos, facilitando la operación de las agencias y fortaleciendo su competitividad.

Con estas acciones, República Dominicana y Mercado Cruceros consolidan una colaboración orientada al crecimiento del turismo B2B mediante espacios de capacitación, actualización y experiencias diseñadas para fortalecer la promoción entre los agentes de viajes.