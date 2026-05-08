Noche de cine con Juliá Tours México, Orlando y Visit Central Florida

Juliá Tours México, Visit Orlando y Visit Central Florida, ofrecieron una noche de cine, donde estuvieron presentes sus agentes de viajes, para un entrenamiento en estos destinos y ver la película “El diablo viste a la moda 2”.

Manuel Villegas, ejecutivo de la operadora, dio la bienvenida a su grupo de invitados e informó sobre la landing page con la que cuentan en su sitio oficial sobre Orlando.

Lorena Pereda, representante de Visit Orlando, por su parte, detalló que esta ciudad es de aventura, conexión y es increíblemente real.

¿Qué debe saber un agente?

Es un destino para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Su aplicación funciona como guía para los visitantes.

Una novedad es que además de sus 32 frecuencias semanales con México, suman un vuelo directo a Querétaro a partir del 1 de junio.

Orlando cuenta con más de 500 hoteles y resorts y 130 mil habitaciones disponibles. Así como más de 200 lugares y atracciones únicas.

Dentro de Orlando Travel Academy, plataforma de capacitación para agentes de viajes, pueden acceder a un creador de itinerarios personalizados.

Visit Central Florida

Claudia Lozano, Coordinadora de cuentas en TM Américas, quien representa a este destino, indicó a los presentes que es ideal para los amantes de la naturaleza.

Ubicado en el corazón del Estado del Sol, el condado de Polk es el epicentro de la diversión en Florida:

Está a menos de 35 minutos a Walt Disney World

A 40 minutos de Universal Studios, SeaWorld y Busch Gardens

A una hora de las playas del Golfo y del Atlántico

A poco más de 60 minutos del Kennedy Space Center Visitor Complex

En Polk county hay aventuras en cada esquina, incluidos los juegos de los Detroit Tigers, golf de primer nivel, parques temáticos, escapadas de vaqueros, arquitectura increíble y mucho más.

Y eso no es todo, posee una oferta de más de 7 mil casas vacacionales o villas.

Después del entrenamiento, los asesores de viajes disfrutaron de la película “El diablo viste a la moda 2”.