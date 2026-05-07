Treasure Travel México presentó: Casiopea Experiences, su exclusiva línea de lujo en la Honey-Moon Games

Treasure Travel México operadora mayorista de viajes, está de plácemes, al presentar su nueva línea de negocio de lujo: Casiopea Experiences, así lo dio a conocer en un singular y muy original evento llamado: ‘Honey-Moon Games: Jugando por la experiencia perfecta’.

Mayte Camacho, CEO de esta operadora, dio la bienvenida a los agentes de viajes que se sumaron a este gran lanzamiento. Y, durante la presentación, mostró los servicios que ofrecen como lunas de miel, vivencias únicas, viajes privados, salidas garantizadas, lujo y más.

Cosme Pérez, director Comercial de Treasure Travel México, detalló la dinámica de juegos para ganar distintos premios.

Casiopea Experiences: La nueva era de viajes de lujo

Saraí Cortés, BDM de Treasure Travel Experiences, presentó los tres pilares en los que se basa Casiopea.

El producto: Respaldado por TTMX. Hoteles con puntuaciones top, traslados privados o semi-privados y guías estrictamente certificados.

El servicio: Respuesta inmediata, personalización auténtica (no paquetes genéricos) y soporte 24/7 real durante todo el viaje.

El cliente: Profesionales, familias de clase media-alta y parejas. Valoran el tiempo, rechazan sorpresas desagradables y exigen calidad.

En Casiopea Experiences escuchan, interpretan y crean. “Porque no hay dos viajes iguales”… indicó profundamente emocionada Mayte Camacho, “ofreceremos siempre la atención al detalle y un servicio de calidad sin igual”.

El encuentro contó con partners importantes como Princess, Esencial Costa Rica, Houston, Visit California, Visit Central Florida, Nevada, Yucatán, Jamaica, Club Med y Kennedy Space Center Visitor Complex. Lugares ideales para ofrecer: Una Luna de Miel de ensueño.

Uno a uno, los socios y empresas participantes hablaron de su oferta turística en torno a lunamieleros, y claro, que pueden comprar los asesores de viajes con Treasure Travel México.

Princess

Con su flota de 17 barcos y única naviera presente, invitó a elegir el viaje antes de la fecha de la boda, para mejores oportunidades. Y habló de todos sus maravillosos destinos.

Visit Central Florida

La organización oficial de turismo del condado de Polk, da una alternativa más tranquila y natural a los grandes parques temáticos. Naturaleza y paisajes y decenas de aventuras al aire libre.

Kennedy Space Center Visitor Complex

Te lleva a un impresionante recorrido por el espacio sideral, con sus astronautas más famosos y aventuras épicas para que sepa todo. Además de contar con actividades inmersivas.

Club Med

Con sus 50 años en el mercado son ideales para parejas y familias. Pioneros en este tipo de segmento, cuentan con hoteles para todos los gustos.

Yucatán

Además de ser hermoso, es uno de los mejores puntos para el romance, con pueblos mágicos, playas, cenotes y más.

Nevada

Te lleva a la aventura con roadtrips en sitios muy cinematográficos.

Jamaica

Encontrarás paisajes abrumadores, diversión y naturaleza en Montego Bay o Kingston. Con resorts de lujo y el reggae presente en todas partes.

California

Un destino sin igual con lugares versátiles, viñedos, parques nacionales y oferta culinaria de otro nivel.

Houston

Es un gran must, no sólo por ser un distrito cultural impresionante, sino por hoteles majestuosos, compras, paseos increíbles, y desde luego es la capital gastronómica. Cuenta con gran conectividad.

Costa Rica

El país de la Pura Vida es idóneo para vivir al máximo el aventurero que llevas dentro y en pareja, mucho mejor. Con lugares poéticos frente al mar o a un volcán.

Finalmente los agentes de viajes invitados, aplaudieron la iniciativa de Casiopea y participaron durante esta reunión de una dinámica divertida con cada uno de los patrocinadores, quienes les otorgaron premios y estancias. De esta forma, Treasure Travel se consolida en el mercado mexicano con diversos productos y herramientas pero sobre todo con experiencia de lujo.