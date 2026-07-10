ALTOUR celebró Día del Agente de viajes con Global Goal Tour

ALTOUR festejó a los agentes de viajes en su día, con su evento anual que lleva a cabo ya por séptimo año, y que en esta ocasión se llamó: Global Goal Tour, donde participaron 54 socios comerciales entre aerolíneas, hoteles, empresas de asistencia, renta de autos y más.

“Me da mucho gusto que un año más estamos juntos celebrando el Día del Agente de Viajes, que es tan importante para nosotros. Y el segundo motivo es que México nos hizo sentir bastante bien durante este Mundial”, dijo José Luis Castro, CEO de ALTOUR México al ofrecer la bienvenida a este encuentro.

Agradeció la presencia de proveedores, aliados y su fuerza de ventas, en esta jornada que deseó, fuera también divertida, pues cada stand tenía alguna actividad, juego, enfocado en el fútbol. Hubo ruletas, lotería, mini porterías para meter balones; hasta la posibilidad de gritar «gooooool» a todo pulmón.

Por su parte, Anahí Solís, directora de Contactos en CTS Collection, dijo que valoran mucho la relación con sus socios comerciales, que es lo que les permite tener éxito.

El corte de listón de Global Goal Tour estuvo a cargo de Alejandro García Bautista, director Comercial de ALTOUR México y de Araceli González, de Capital Humano.

Los agentes de viajes tuvieron la oportunidad de visitar uno a uno los más de 50 stands con información de empresas como Universal Assistance, Expedia TAAP, AVIS, Air New Zealand, Civitatis, Minor Hotels, Marriott Bonvoy, iryo, entre otros.

Global Goal Tour como en cada edición de festejo, es con causa y tienen una meta de mil 901 kg de alimentos, para brindar apoyo a la Casa de la Amistad, Los Angelitos de Cristal y Alimento para Todos, quienes estuvieron recibiendo lo donado.