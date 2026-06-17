IBTM Americas 2026 con enfoque en IA y turismo MICE

IBTM Americas, la plataforma de encuentros de la industria de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE) en Latinoamérica, anunció la realización de su 17ª edición, que tendrá lugar del 19 al 20 de agosto en el Centro Banamex de la Ciudad de México.

Bajo el lema “Donde las culturas se encuentran para hacer negocios”, el evento —organizado por RX México— busca consolidarse como un punto estratégico para detonar oportunidades comerciales, robustecer el networking y enlazar a toda la cadena de valor en un entorno altamente especializado.

En esta edición, PromPerú participará como país invitado, con el objetivo de reforzar su posicionamiento dentro del segmento MICE y promover sitios como Cusco, Machu Picchu, Arequipa y la Amazonía.

Plataforma estratégica para el sector MICE

El encuentro se consolida como un espacio clave para marcas y destinos que desean proyección internacional, reputación y alianzas de largo alcance dentro de la industria de reuniones.

A diferencia de las ferias turísticas tradicionales, esta cita está diseñada para un entorno de negocios, al reunir una red de Hosted Buyers, compradores internacionales y tomadores de decisiones con intención de compra directa, lo que facilita acuerdos en hotelería, recintos y servicios especializados.

IA, innovación y formación en el RX Trends Forum

Por segunda ocasión, el evento albergará el RX Trends Forum, cuyo eje central será la adopción ética y segura de la inteligencia artificial en los negocios.

El foro contará con la participación de directivos de Google, Meta y Microsoft, quienes compartirán enfoques y estrategias sobre transformación digital.

Asimismo, se sumará un workshop especializado en inteligencia artificial generativa y ciberseguridad, enfocado en elevar la competitividad de líderes del sector.

Los accesos ya se encuentran disponibles con 20 % de descuento en modalidad early bird hasta el 30 de junio a través de la plataforma oficial del evento.

Sostenibilidad e inclusión en la industria de reuniones

De igual forma, se presentará Change Maker, una iniciativa en colaboración con Eventos Sustentables que impulsa la integración de prácticas con impacto social y ambiental en el diseño y operación de stands.

El programa incluirá activaciones como la campaña de reciclaje “Tapitas de Esperanza” y acciones de accesibilidad enfocadas en facilitar la participación de personas con discapacidad.

Impacto económico del sector en México

La industria de reuniones representa un motor económico relevante, al aportar 1.83 % del PIB nacional, además de impulsar la generación de empleos y fortalecer toda la cadena de valor.

En este contexto, la participación en IBTM Americas 2026 se perfila como una oportunidad estratégica para empresas y destinos dentro del ecosistema MICE.