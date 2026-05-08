Descubre la nueva forma de vivir “Experiencias 2026″ con Travel Shop Operadora

«Estamos encantados de presentar nuestro gran modelo: “Experiencias 2026”, diseñado estratégicamente para acompañar a sus clientes a vivir en sus viajes grandes diferenciadores”, así inició su presentación un gran líder, Miguel Galicia, CEO de Travel Shop Operadora.

Durante una excelente reunión, muy al estilo Travel Shop, el directivo estuvo acompañado por dos de sus grandes partners, JNTO y Turkish Airlines.

“Estamos muy contentos de presentar en la Ciudad de México nuestro catálogo ‘Experiencias 2026’, un conjunto de programas inmersivos para el pasajero que está buscando rodearse intensamente del destino”, comentó Galicia, en entrevista con INVERTOUR. “Agradecemos la colaboración de nuestros socios estratégicos: nuestros colegas agentes de viajes; una aerolínea tan importante como lo es Turkish Airlines, una oficina de turismo de gran relevancia, como la oficina de Japón y desde luego al equipo de Travel Shop”, agregó muy emocionado.

Por su parte, Kanako Mitsui, jefa de asuntos generales de JNTO, se dijo agradecida por formar parte de este evento, donde dio detalles sobre Japón, un país aspiracional para todos los mexicanos, habló de requisitos de ingreso y novedades, entre ellas los cambios en el procedimiento Tax free, que ahora será con reembolso.

Japan Electronic System for Travel Authorization (JESTA)

También destacó algo muy interesante, la implementación de la autorización electrónica previa para viajar a Japón bajo exención de visa.

Asimismo, anunció la celebración por el 25 aniversario de Tokyo DisneySea del 15 de abril 2026 al 31 de marzo de 2027.

Turkish Airlines

En tanto, Jorge Baca, representante de Mercadotecnia de Turkish Airlines dijo que es la aerolínea que vuela a más países del mundo, con su principal centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Estambul (IST).

Así es, esta compañía aérea posee una red de vuelos regulares, un total de más de 322 destinos, en Turquía, en países de Europa, Asia, África, Norteamérica y Sudamérica.

Opera vuelos directos desde Estambul (IST) a Ciudad de México (MEX) y Cancún (CUN). Y reveló que en 2026, Airline Ratings la posicionó como la línea aérea más segura de Europa y en el puesto 12 a nivel global.

La propuesta de “Experiencias 2026”

Se enfoca en viajes donde el visitante se integra más con el entorno. Esto implica recorrer regionesmenos conocidas dentro de destinos populares, o explorar lugares que no forman parte del turismo masivo y que ofrecen vivir momentos memorables.

Por ejemplo, “en lugar de visitar lugares tradicionales en Italia, el turista puede optar porregiones como la Toscana, Puglia o la Costa Amalfitana”, contó Galicia. La idea es conocer la vida local, la gastronomía y las actividades propias de cada zona. Aclara, que este tipo de viajes no depende del lujo tradicional.

En muchos casos, el valor está en el acceso a lugares remotos o en la posibilidad de vivir actividades específicas, como explorar el Amazonas, visitar el Salar de Uyuni, o vivir la magia de la Patagonia, entre muchas, muchas otras.

Estrategia y lanzamiento

El directivo anunció que además de este evento habrá capacitaciones y contenido digital como el de Aula 4.0, dirigido a agentes de viajes.

Estarán no sólo en Ciudad de México, sino que el CEO contempla una gira por distintas ciudades del país y campañas en múltiples canales, acompañado siempre de su equipo, al cual agradeció su apoyo invaluable y contó que la estructura de Travel Shop está compuesta por una serie de engranajes, es decir, cada área, es uno de estos, que cubre perfectamente lo que le toca hacer, logrando hacer de esta operadora líder, una extraordinaria y famosa maquinaria de viajes.