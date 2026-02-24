¿Por qué los viajeros mexicanos buscan Puerto Rico 95 % más? Descubre qué puedes hacer allí

Después de que el cantante puertorriqueño Bad Bunny ofreciera su presentación de medio tiempo en el Súper Bowl LX, Puerto Rico ha mostrado un creciente interés por los turistas mexicanos, con un aumento del 95 % en consultas de alojamiento, según cifras de Booking.com.

De acuerdo con la plataforma, este repunte se debe a que la actuación musical reciente en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el pasado 8 de febrero, colocó a la isla en el radar de quienes planean su próxima escapada internacional. Esto consolida a Puerto Rico como un lugar que combina playas caribeñas, patrimonio histórico, selva tropical y una vibrante escena musical en un solo viaje.

En el Viejo San Juan, sus calles adoquinadas y fachadas coloridas conviven con fortalezas emblemáticas como El Morro y San Cristóbal, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A pocos kilómetros, la naturaleza toma protagonismo con selvas tropicales, bahías bioluminiscentes y reservas marinas perfectas para quienes buscan un momento de desconexión.

¿Qué actividades puedes hacer en el país natal de Bad Bunny?

Todo esto y más ofrece el país natal de Bad Bunny. Si deseas explorar este territorio caribeño, en INVERTOUR compartimos cuatro actividades para quienes quieran disfrutar de esta joya del Caribe.

Clase de mixología en Casa Bacardí

Una experiencia interactiva donde los visitantes aprenden a preparar cócteles emblemáticos guiados por mixólogos expertos. Ideal para descubrir la historia del ron en la isla y comprender por qué es parte esencial de su identidad cultural.

Visita guiada al Bosque Nacional El Yunque

Recorrer este bosque tropical lluvioso es una parada imprescindible. Esta excursión permite explorar senderos rodeados de cascadas, miradores panorámicos y una biodiversidad única en la región caribeña.

Clase de salsa al aire libre

La música forma parte del ADN de Puerto Rico, y participar en una clase de salsa al aire libre es una manera divertida y auténtica de conectar con la cultura local, incluso para quienes nunca han bailado.

Snorkel y avistamiento de tortugas en San Juan

Las aguas cristalinas de la isla brindan el escenario perfecto para practicar snorkel y nadar cerca de tortugas marinas en su hábitat natural, una vivencia inolvidable para amantes del mar y la fauna silvestre.

Con playas de arena blanca, selvas tropicales, gastronomía caribeña y una energía cultural que hoy resuena a nivel global, Puerto Rico se perfila como uno de los destinos internacionales que más curiosidad genera entre los mexicanos.