Nieve artificial en CDMX: lugares para disfrutar este encanto

En esta temporada navideña, la Ciudad de México se llena de magia y uno de los elementos más esperados es la nieve artificial. Te compartimos dos lugares donde sus nevadas son muy esperadas y crean un espacio mágico.

Antara Fashion Hall: compras y nieve artificial

El centro comercial Antara Fashion Hall, ubicado en Polanco, no solo es un destino para las compras, sino también para vivir la magia de la nieve artificial. Desde ahora hasta el 24 de diciembre, podrás presenciar nieve artificial a partir de las 18:30 horas. Disfruta de la combinación perfecta entre moda, entretenimiento y la atmósfera invernal que Antara Fashion Hall tiene para ofrecer.

Six Flags México: Christmas in the Park 2023

Experimenta la temporada festiva de una manera extraordinaria en Six Flags México con el evento anual «Christmas in the Park 2023». Este evento se extiende hasta el 21 de enero de 2024, brindándote casi dos meses de diversión invernal. Encontrarás espacios donde en horarios seleccionados se crean «nevadas».

Christmas in the Park transforma todo el parque en un espectáculo deslumbrante con luces coloridas y áreas cubiertas de nieve artificial. Desde desfiles hasta shows navideños, Six Flags México se convierte en un destino mágico para celebrar la temporada. No te pierdas el mágico desfile con personajes de los Looney Tunes y los superhéroes de DC, acompañado de una pirotecnia inolvidable.

Además, aprovecha la oportunidad para llevar a casa souvenirs temáticos que te recordarán este momento especial.

¡Prepárate para sumergirte en un mundo de luces, nieve y entretenimiento festivo en Christmas in the Park en Six Flags México!

