Six Flags México: ¿cuándo comienza Christmas in the Park 2023?

Las festividades navideñas comienzan en Six Flags México con su evento anual y muy esperado, Christmas in the Park 2023.

Este ya comenzó y culmina hasta el 21 de enero de 2024. ¡Así que prepárate para sumergirte en un mundo lleno de luces, nieve y entretenimiento festivo durante casi dos meses!

Christmas in the Park: luces y alegría

Christmas in the Park transforma todo el parque en un show deslumbrante con luces coloridas y áreas cubiertas de nieve artificial. Desde desfiles hasta shows navideños, Six Flags México se convierte en un destino mágico para celebrar la temporada.

También, disfruta de este mágico desfile junto a duendes, hadas y tus personajes favoritos de los Looney Tunes y los superhéroes de DC. Y ojo, no te pierdas la única e inigualable pirotecnia que llenará de luz y color los cielos de Six Flags México.

Claro, también habrá souvenirs temáticos disponibles.

Atracciones destacadas

Este año, podrás disfrutar del emocionante desfile de Navidad, el cual incluye música y muchas luces. Puedes explorar la encantadora Casita de Dulces del Polo Norte, participar en las Posadas de Caramelo y maravillarte con un espectáculo de videomapping que iluminará la noche con proyecciones fascinantes. Claro, las estaciones con nieve estarán disponibles.

¡Y hay más!

Para aquellos que buscan una experiencia extra, habrá Snow Race, una emocionante rampa de nieve, y fogatas para s’mores, fogatas donde esas golosinas estarán presentes. Ojo, estas actividades tienen un costo extra.

Christmas in the Park, fechas y horarios

El parque estará cerrado solo el lunes 11 y los domingos 24 y 31 de diciembre. Durante el resto de la temporada, podrás visitar Six Flags México de 10:00 a 22:00 horas.

