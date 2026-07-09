Luna: A Journey to the Moon, la experiencia inmersiva que te lleva a caminar como astronauta

Si alguna vez quisiste sentir cómo sería viajar fuera de la Tierra, Luna: A Journey to the Moon puede ser una de esas vivencias que vale la pena tener en el radar. Esta propuesta inmersiva combina realidad virtual, recreaciones digitales y audios originales de la NASA para llevar al público a una misión inspirada en el Apolo 11.

La actividad está pensada para quienes disfrutan la tecnología, el espacio y las historias ligadas a la exploración lunar. Durante 45 minutos, los visitantes usan un visor de realidad virtual para vivir una ruta que comienza en la Tierra y termina sobre la superficie de la Luna.

¿Cómo es Luna: A Journey to the Moon?

Luna: A Journey to the Moon invita a seguir los pasos de Neil Armstrong y revivir algunos momentos de la misión que marcó la llegada del ser humano a la Luna.

El recorrido inicia con un entrenamiento especial antes de salir a la órbita terrestre. Después, los participantes deben preparar el despegue, mantener comunicación con el centro de control, abordar el cohete Saturn V y completar el aterrizaje lunar.

Durante la experiencia aparece Selene, una inteligencia artificial que acompaña el viaje. Su función es explicar los retos de cada escenario y contar parte de las decisiones que enfrentaron los astronautas de la misión Apolo 11 hace más de 50 años.

La propuesta se apoya en investigación histórica, materiales sonoros originales de la NASA y recreaciones digitales que ayudan a entender la magnitud de aquel viaje espacial.

¿Cuánto cuesta y dónde está?

La entrada para Luna: A Journey to the Moon tiene un costo que va de $275 a $350 pesos por persona, según el día de visita. Los boletos están disponibles únicamente a través de Fever.

Estará abierta hasta octubre, con funciones los jueves, viernes, sábados y domingos, en horarios de 11:00 a 19:40 horas.

Para ingresar se requiere una edad mínima de 10 años y una estatura mínima de 1.30 metros.

La sede está en el Centro Comercial de Satélite, ubicado en Circuito Centro Comercial 16, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Desde la Ciudad de México, el trayecto puede tomar alrededor de 30 minutos, según el punto de salida y el tránsito.

Para quienes buscan un plan diferente cerca de la CDMX, Luna: A Journey to the Moon ofrece una forma de acercarse a la historia espacial sin salir del área metropolitana.