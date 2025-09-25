Le Petit Chef: tecnología y gastronomía en una experiencia sensorial
¿Te imaginas que cuatro mini chefs virtuales cocinen tu cena? En Le Petit Chef, esto es posible. Se trata de una experiencia gastronómica única, donde un diminuto cocinero animado cobra vida sobre tu mesa para preparar una cena de cinco tiempos.
Con creatividad, tecnología y sabor, este espectáculo culinario promete sorprender tus sentidos y dejarte un excelente recuerdo.
Ideal para los amantes de las vivencias gastronómicas, te permite disfrutar de una proyección animada directamente en tu mesa mientras esperas exquisitos platillos. Con presencia en 106 establecimientos de todo el mundo, podrás ver en 3D la preparación de cada alimento, guiada por cuatro maestros cocineros virtuales que representan la cultura culinaria de España, Japón, Italia y Francia.
Cada plato cobra vida con la proyección, acompañado de una historia que enriquece la experiencia. Una vez que Le Petit Chef termina su preparación, la comida real es servido directamente en tu mesa. Cada comensal puede elegir un menú diferente, lo que personaliza aún más la vivencia.
Si tienes alguna intolerancia alimentaria, no te preocupes. El sistema de reservas incluye una sección para especificar restricciones o preferencias. Además, algunos establecimientos ofrecen opciones veganas o sin gluten.
Ideal para asistir en familia: los niños mayores de seis años pueden disfrutar del Menú Junior. Para los adultos, hay una cuidada selección de cócteles, vino blanco y tinto. Y para cerrar con broche de oro, se ofrece una actividad en realidad virtual donde puedes ver a cada chef preparando su postre.
¿Cuánto cuesta?
¿Dónde está Le Petit Chef?, es necesario buscar en línea según la ciudad o destino en el que te encuentres, ya que se trata de una instalación itinerante y no de un restaurante fijo.
En México, actualmente puedes disfrutarlo en dos ubicaciones: el hotel OASIS The Pyramid Cancún, que cuenta con un restaurante dedicado, y en The Vidanta Insider, en Puerto Vallarta. El costo por persona es de aproximadamente $130 dólares.
Es importante hacer reservación con anticipación, ya que los cupos son limitados y suele agotarse rápidamente.