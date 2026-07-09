World Press Photo 2026 llega al Franz Mayer: fechas, boletos y qué ver en la exposición

La exposición World Press Photo 2026 vuelve al Museo Franz Mayer, en la Ciudad de México, con una selección de imágenes que muestran algunos de los temas más relevantes de la sociedad actual. La muestra reúne fotoperiodismo, fotografía documental y piezas que invitan a mirar con más atención lo que ocurre en distintas partes del mundo.

Fundado hace 71 años en Países Bajos, World Press Photo es uno de los concursos de fotografía más reconocidos a nivel internacional. Cada año premia trabajos que documentan conflictos, movimientos sociales, migración, pandemias, desigualdad, resistencia y momentos de la vida cotidiana.

¿Qué ver en World Press Photo 2026?

En esta edición, el Museo Franz Mayer presenta el trabajo de 42 fotógrafos reconocidos, entre ellos el mexicano César Rodríguez. La curaduría incluye imágenes que abordan temas como racismo, esperanza, resiliencia, migración moderna y el costo humano de los conflictos.

Además, la exposición suma World Press Photo The Archive, una sección creada por el 70 aniversario del concurso. Este archivo reúne 33 impresiones vintage premiadas como “Foto del Año de la Prensa Mundial” entre 1955 y 2025.

La muestra permite observar cómo ha cambiado la forma de contar la historia a través de imágenes, pero también cómo ciertos temas siguen presentes a lo largo del tiempo.

¿Cuánto cuesta la entrada?

Los boletos para World Press Photo 2026 están disponibles en línea, a través del sitio del Museo Franz Mayer, y también en taquillas.

La entrada general cuesta 150 pesos. Estudiantes, profesores y adultos mayores con credencial vigente pagan 90 pesos. Los menores de 6 años entran gratis.

El boleto es válido únicamente para esta exposición, por lo que conviene revisar horarios y disponibilidad antes de planear la visita.

La exposición estará abierta hasta el domingo 4 de octubre, así que todavía hay tiempo para recorrerla con calma.

Para quienes disfrutan la fotografía, el periodismo visual o las exposiciones con contexto social, World Press Photo 2026 es una parada recomendada en la agenda cultural de la CDMX.