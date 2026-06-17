El nuevo mapa del riesgo en los viajes

La percepción de seguridad geopolítica se consolida como el factor más crítico para la comercialización de destinos internacionales esta temporada. Las tensiones globales están reconfigurando la toma de decisiones de los viajeros.

Reorganización del mercado mundial

El panorama de los viajes globales está experimentando una reconfiguración sin precedentes. Los resultados de la encuesta de opinión de Viajeros de Global Rescue Primavera 2026 confirman que el mercado no sufre una contracción en el volumen de salidas internacionales, sino una estricta y consciente selección de lugares basada en la mitigación de riesgos y la inestabilidad geopolítica.

Esta tendencia de consumo obliga a diversificar carteras de salidas de forma inmediata. Los flujos turísticos convencionales están cambiando de dirección hacia zonas de neutralidad garantizada, redefiniendo las estrategias de distribución en todo el ecosistema global.

Zonas de exclusión masiva voluntaria

El mapa de reservas muestra un claro rechazo hacia las regiones con conflictos activos. Casi el 73 % de los encuestados evita activamente los países de Oriente Medio que colindan con Israel, Siria e Irán. Esta tendencia de exclusión se extiende a Pakistán con un 50 % de las respuestas, y a naciones africanas como Sudán, Libia y Somalia, que repelen al 45 % de los usuarios de servicios turísticos. En el entorno europeo, el 40 % de los viajeros prefiere mantener distancia de los países de Europa Central que comparten frontera directa con Rusia y Ucrania.

Disparidades en la protección

De acuerdo con las métricas financieras provistas por Square Mouth Travel Insurance, la contratación de pólizas especializadas con cobertura de cancelación por cualquier causa ha experimentado un repunte histórico del 29 % durante el primer trimestre de 2026, impulsada por un mayor riesgo, debido a la inestabilidad geopolítica y conflictos militares.

A pesar de este gasto récord y el aumento del interés en la cobertura, uno de cada tres viajeros no contrató la protección de cancelación estándar, dejando el costo de su viaje completamente desprotegido.

Brechas de género

El informe de la consultora de riesgo The Global Rescue Companies revela una brecha demográfica crucial que es importante considerar: Las mujeres muestran una resistencia significativamente mayor a contratar travesías en zonas inestables. Mientras que el 72 % de los hombres evita Oriente Medio, el porcentaje femenino se eleva drásticamente al 79 %.

Esta diferencia se replica con fuerza en Europa Central, donde se registra el 45 % de rechazo por parte de mujeres frente al 37 % de los hombres. Asimismo, en áreas específicas de Sudamérica y Centroamérica, el 38 % de las trotamundos desiste de realizar itinerarios, frente a un modesto 28 % del sector masculino, consolidando la gestión activa del riesgo como el principal filtro en la industria turística actual.