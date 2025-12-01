Navidad en Canadá: todo sobre el Festival de Luces de Invierno 2025 en Niagara Parks

¡La magia de la Navidad ilumina Canadá! Uno de los festivales más icónicos de El Gran Norte regresa con un programa repleto de entretenimiento gratuito y diversión para todas las edades.

Se trata del Festival de Luces de Invierno 2025, presentado por Niagara Falls Tourism en colaboración con la Asociación de Hoteles de Niagara Falls Canada y Niagara Parks. Durante este evento, los visitantes podrán recorrer ocho kilómetros iluminados con millones de luces centelleantes, perfectas para tomar fotos memorables.

En su 43.ª edición, promete conquistar a familias, amigos y turistas por igual. Habrá actividades especiales, espectáculos y sorpresas que harán que cada visita sea única.

No importa si es la primera vez que asistes o si ya eres un visitante habitual: el Festival de Invierno puede convertirse en una nueva tradición invernal.

Instalaciones interactivas

Entre las nuevas atracciones del Festival de Luces de Invierno 2025 destacan:

Radiante Sónico, de Rob Jensen y Warren Trezevant

Una instalación que responde al sonido, creando un espectáculo multisensorial que envuelve al público. Está en Central Eléctrica de Niagara Parks, a lo largo de la pasarela.

Roseaux, de 1ToMn

Obra que combina luces de colores con estructuras florales, evocando un jardín luminoso ideal para fotos artísticas. Frente al restaurante Queen Victoria Place.

Lobo Cósmico, de Ryan Longo

Esta pieza fusiona elementos cósmicos y animales, iluminando la noche con tonos intensos y movimientos dinámicos. Junto al restaurante Queen Victoria Place.

Anémonas de luz, de Malte Kebbel

Inspirada en criaturas marinas, su iluminación suave y ondulante crea un ambiente mágico que invita a explorar cada ángulo. En Islas Dufferin.

Choza de poesía, de Lucian

Un espacio íntimo donde la luz y el arte poético se combinan, ofreciendo un rincón perfecto para contemplar la esencia del invierno. Ubicación: Queen Victoria Park, al pie de Murray Hill.

Cada instalación brinda un escenario ideal para fotografías que capturan la magia de la temporada.

Programación del festival

Los asistentes podrán disfrutar de cuatro programaciones navideñas: fuegos artificiales, show de luces láser de invierno, Los Misty Kids y la Caravana Navideña de Coca-Cola.

En el Parque Reina Victoria, vivirán un inolvidable espectáculo de fuegos artificiales sobre las cataratas Horseshoe, tanto del lado estadounidense como del canadiense. Fechas: 28 y 29 de noviembre; 5, 6, 12, 13, 19, 20 y del 25 al 31 de diciembre; del 1 al 4 de enero.

En el mismo recinto, los visitantes gozarán un espectáculo de luces láser gratuito, repleto de color, ritmo y alegría invernal. Fechas: 28 y 29 de noviembre; 5, 6, 12, 13, 19, 20 y del 26 al 31 de diciembre; del 1 al 4 de enero.

Los más pequeños podrán tomarse fotos con Los Misty Kids, quienes estarán cerca de sus cabañas en el Parque Reina Victoria los días 29 y 30 de noviembre, de 5:00 a 9:00 p.m.

Para cerrar con broche de oro, las Cataratas del Niágara recibirán a Papá Noel y al icónico Camión Navideño de Coca-Cola Holiday Caravan los días 27 y 28 de noviembre en Queen Victoria Place.

Para más información consulta niagaraparks.com/