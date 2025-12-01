TOP
Oslo en invierno
Lugares

10 motivos para visitar Oslo en invierno

Deja de temer a los destinos fríos de Europa en invierno, ya que sumergirte en ellos podría darle un giro fuera de serie a tus vacaciones. Oslo, en Noruega, es una opción ideal para esta atrevida apuesta, pues aunque se trata de una pequeña ciudad en cuanto a población, es vibrante y te brindará un rápido acceso a su naturaleza nevada.

Sinfonías nevadas

Olvídate de una época invernal húmeda y gris; este lugar te conducirá por senderos iluminados, cristalinas aguas de los fiordos helados bordeadas por bosques de pinos y una vibrante cultura.

Si aún no te hemos convencido, descubre algunas de las maravillas que te esperan al visitarla:

  1. La Fortaleza de Akershus, un castillo medieval, te recibirá con una encantadora iluminación navideña y exposiciones de historia vikinga.
  2. Skimore Oslo, la estación de esquí más grande de la zona, cuenta con 18 pistas totalmente iluminadas, 11 telesillas, por lo que es posible esquiar o practicar snowboard hasta las ocho de la noche. Tiene pistas anchas perfectas para familias y también para los pequeños.
  3. La pista de trineos Korketrekkeren, disparará tu adrenalina por sus recorridos sinuosos. Con una longitud de 2 mil metros y un desnivel de 255 metros. Empieza en Frognerseteren y termina en la estación del metro de Midtstuen. Si quieres repetir, únicamente necesitas subir al metro y bajar en Frognerseteren, para volverte a subir.
  4. Roseslottet, el Castillo de las Rosas, es una instalación artística dedicada a la democracia y el humanismo. Sus esculturas sobre el fondo nevado del bosque te cautivarán.
  5. Explora los paisajes de los fiordos a bordo de un navío. Embárcate en Rådhusplassen o junto al muelle de Langkaia, justo enfrente de la Ópera de Oslo; diseñada para parecer un iceberg que emerge del agua.
  6. Los amantes del arte se sentirán regocijados con sus museos. Explora el MUNCH con 13 pisos de experiencias de arte contemporáneo internacional; el Museo Nacional, con una exposición permanente de 5 mil objetos y el Museo Astrup Fearnley, formado por tres pabellones que descansan sobre un techo de cristal con forma de vela de un barco, que colinda con el parque de esculturas de Tjuvholmen.
  7. En pleno centro de la ciudad te encontrarás con la pista de hielo Spikersuppa con el Parlamento de fondo, te brindará la oportunidad de patinar todos los días, gratuitamente.
  8. ¿Sabías que Oslo es la capital del café? Por ello, es posible probar una variedad de cafeterías en el distrito de Grünerløkka. Prueba un skolebrød, un bollo de natillas noruego.
  9. Adéntrate en el bosque de Oslomarka, justo al norte de la ciudad, es un paraíso apto para esquí de fondo y esquí alpino. Sus pistas están iluminadas para excursiones nocturnas. Encontrarás cabañas para pernoctar, o disfrutar de un refrigerio casero o un postre. Lo mejor, puedes llegar hasta él a través de las líneas 1, 3 y 5 del metro.
  10. No te pierdas el Parque de Esculturas Vigeland, que adquieren un carácter especial, cubiertas de nieve y bajo la luz.

    ¿Ya estás planeando tu visita a Oslo en Invierno? Es un destino que te espera con su magia invernal.

