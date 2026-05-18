Norwegian Aura: así será el nuevo crucero que zarpará al Caribe en 2027

Norwegian Aura es el barco más nuevo y grande de Norwegian Cruise Line hasta la fecha. La embarcación fue diseñada para ofrecer más espacios al aire libre, actividades familiares y zonas pensadas para combinar descanso con entretenimiento durante una misma travesía.

El crucero comenzará a navegar en abril de 2027 con salidas por el Caribe. Su propuesta busca atraer a viajeros de distintas edades, desde familias con niños hasta parejas o grupos que quieren una experiencia con cosas por hacer durante el día y opciones de relajación al caer la tarde.

¿Qué tendrá Norwegian Aura?

Uno de los principales atractivos de Norwegian Aura será Ocean Heights, un complejo al aire libre de tres niveles. Este espacio reunirá toboganes de agua, circuito de cuerdas, zonas de descanso, cabañas junto al mar y un bar.

La idea de Ocean Heights es que cada pasajero pueda elegir cómo vivir el día. Quienes quieran actividad podrán probar los toboganes o recorrer el circuito de cuerdas, mientras que quienes prefieren descansar tendrán áreas abiertas para relajarse frente al mar.

Norwegian Aura también contará con más sitios exteriores, lo que permitirá disfrutar mejor las vistas durante el recorrido. La naviera destacó que el barco fue creado para ofrecer una experiencia más fluida entre diversión y descanso.

Arte y diseño en Norwegian Aura

Otro detalle destacado será el arte del casco. La artista Rosie Woods fue elegida para crear una propuesta visual que reflejará el brillo del crucero. Su trabajo se caracteriza por murales de gran formato, texturas llamativas y formas tridimensionales.

Woods ha colaborado con marcas internacionales y sus obras han aparecido en festivales y publicaciones. En Norwegian Aura, su estilo formará parte de la identidad visual de la embarcación.

Con su llegada en 2027, Aura será una opción para quienes buscan un paseo por el Caribe con actividades, diseño y espacios abiertos en un mismo viaje.

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