¡Entérate! Star Princess presente en el Desfile de las Rosas 2026

Princess Cruises dará la bienvenida al 2026 a lo grande, llevando la magia del mar a tierra firme. El 1 de enero, en el mundialmente famoso Desfile de las Rosas, una réplica floral a tamaño real de su nuevo barco, Star Princess, navegará por Colorado Boulevard, deslumbrando a miles de espectadores.

“Nos entusiasma recibir el nuevo año compartiendo la maravilla de Alaska con millones de personas que presencian el Desfile de las Rosas”, comentó Marie Lee, directora de marketing de Princess Cruises.

La naviera número 1 en Alaska dará vida a «La Gran Tierra» con colores vibrantes e imaginación. La carroza exhibirá imponentes glaciares en azules gélidos, águilas calvas en vuelo, ballenas jorobadas que expulsan chorros de agua y osos pescando salmón, todo elaborado con miles de flores frescas, semillas, corteza y otros elementos naturales.

“Nuestra espectacular carroza celebra la impresionante belleza natural de Alaska y rinde homenaje a Star Princess, nuestro barco más reciente, su puerta de entrada al descubrimiento y a momentos inolvidables en alta mar”, agregó.

En sintonía con el tema del Desfile de las Rosas de este año, «La magia del trabajo en equipo», Lee detalló que la ésta rendirá homenaje tanto a su tripulación como a los habitantes locales de Alaska (los narradores, guías, artistas, naturalistas y comunidades) que dan la bienvenida a los huéspedes del Princess cada temporada.

Además, el carro alegórico destacará el Star Princess, segundo barco de la clase Sphere de Princess, de 177 mil 800 toneladas y capacidad para 4 mil 300 huéspedes. Entre sus espacios más destacados se encuentran The Dome, un área de relajación y entretenimiento de última generación en la parte superior del barco; y Piazza, la pieza central arquitectónica con forma de esfera, dramáticas curvas, ventanas de piso a techo y vistas panorámicas del océano.

“Durante más de un siglo, el Desfile de las Rosas ha celebrado la comunidad, la creatividad y el perdurable espíritu de esperanza que une a las personas. Princess Cruises encarna ese mismo espíritu inspirando viajes y conectando a los pasajeros con los destinos más memorables. Nos complace que se unan a esta preciada celebración que sigue cautivando a millones de espectadores de todo el mundo cada Año Nuevo”, declaró Mark Leavens, presidente del Torneo de las Rosas de Pasadena 2026.

En la temporada más grande de Princess Cruises en Alaska, Star Princess debutará junto a otros ocho barcos, con 180 salidas y 19 destinos. Los viajeros podrán disfrutar de cruceros semanales de siete días por el Pasaje Interior de Alaska, ida y vuelta desde Seattle, del 3 de mayo al 19 de septiembre de 2026, con opciones de aventura solo por mar o combinadas con tierra y mar