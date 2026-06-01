Seven Seas Voyager vuelve renovado: el crucero de lujo que estrena suites, gastronomía y rutas por Europa

El Seven Seas Voyager volvió a navegar tras una renovación multimillonaria realizada en Marsella, Francia. El barco de Regent Seven Seas Cruises regresó al servicio el 21 de mayo de 2026, después de 25 días en dique seco, con mejoras en suites, espacios públicos, gastronomía y nuevas experiencias a bordo.

Esta transformación refuerza la apuesta de la naviera por los cruceros de ultra lujo todo incluido. De acuerdo con Regent Seven Seas Cruises, el proyecto buscó elevar la experiencia de los huéspedes sin perder la identidad del barco.

¿Qué cambió en el Seven Seas Voyager?

La renovación del Seven Seas Voyager incluyó todas las suites. Los camarotes recibieron nuevo mobiliario, iluminación, herrajes, alfombras y elementos decorativos. Las suites Signature, Grand, Voyager y Seven Seas tuvieron una intervención más amplia, con nueva bañera y ducha independiente.

El objetivo fue crear una imagen más alineada con los barcos Clase Explorer de la compañía, para que la flota mantenga una experiencia visual consistente.

Nuevos espacios y gastronomía a bordo

Entre los cambios más relevantes se encuentra la renovación del Pool Grill. Este espacio ahora integra un concepto de pizzería nocturna, con pizzas artesanales y una propuesta informal dentro del ambiente de lujo del barco.

También se realizaron mejoras en el Atrium, Prime 7, Chartreuse y la biblioteca. Además, Coffee Connection cambió de ubicación y ahora se encuentra en el centro del barco, en la cubierta 5.

Una de las novedades principales es el Epicurean Enrichment Studio, un espacio dedicado a experiencias culinarias. Este concepto debutará en el Seven Seas Voyager a partir de los viajes con salida desde el 28 de junio de 2026. Su programación incluirá demostraciones interactivas y contenidos inspirados en los destinos visitados.

¿Qué rutas tendrá el Seven Seas Voyager?

El Seven Seas Voyager navega actualmente el itinerario “Gemas del Mediterráneo oriental”, de 12 noches, entre Barcelona y Atenas. La ruta incluye escalas en Croacia, Montenegro y las islas griegas.

Después, el barco realizará otros viajes por el Mediterráneo y más adelante ofrecerá itinerarios de verano por el norte de Europa, con rutas hacia las Islas Británicas, Islandia y Escandinavia.

Con esta renovación, el Seven Seas Voyager se presenta como una opción para viajeros que buscan cruceros de larga experiencia, gastronomía, comodidad y recorridos por destinos europeos.