Mega Travel ofrece una tarde con Sabor a Colombia

Con música, gastronomía típica y un ambiente festivo, Mega Travel lanzó su nuevo paquete “Sabor a Colombia”, en un encuentro que reunió a agentes de viajes y aliados comerciales en la residencia del embajador de Colombia en México para conocer las novedades del destino y estrechar vínculos en la industria turística, en conjunto con Carlos Bricka, Country Manager México de ASSIST CARD.

El evento fue encabezado por Pierre Sondag, director de Ventas de Mega Travel; Daya Cruz, directora de Relaciones Públicas; Yalcin Cankaya, vicepresidente de Mega Travel; Alejandra Zamudio, supervisora de Centro, Sudamérica y el Caribe; Jean Carlo Rodríguez, gerente Comercial de Hoteles Faranda; Carlos Bricka y Rosalba Herrera, supervisora comercial de ASSIST CARD; y Juan Francisco Posada, gerente de Ventas México y Caribe de Avianca.

Daya Cruz dio la bienvenida a los asistentes y agradeció al embajador de Colombia en México, excelentísimo Señor Carlos Fernando García Mansalva, por abrir las puertas de la embajada para la realización del evento, así como a ProColombia por su apoyo para seguir impulsando el mercado colombiano. “El objetivo de esta tarde es que conectemos todos, y que nos sigamos inspirando en Colombia. Queremos seguir llevando a más mexicanos a través de Mega Travel”, señaló.

Por su parte, Yalcin Cankaya, vicepresidente de Mega Travel, celebró el crecimiento del país y la asistencia de las agencias top, a quienes reconoció por su papel en el incremento de ventas. “Cada año sigue creciendo. Quiero agradecer a todos nuestros socios comerciales por acompañarnos esta noche, así como a nuestro equipo interno, porque detrás de este evento hay muchas personas que trabajan para hacerlo posible”, comentó.

Por su parte, Pierre Sondag, director de Ventas de Mega Travel, destacó que el país andino tiene alto potencial. “Colombia es muy fácil de vender desde México. Aprovéchenlo. Aún tenemos lugares para fin de año, porque el last minute en México sigue existiendo”, puntualizó. Asimismo, reiteró su disposición para trabajar con grupos rumbo a 2026, atender nuevas rutas comerciales y apoyar a las agencias en la diversificación de sus itinerarios.

Alejandra Zamudio, Diana Carolina Encinales, Pierre Sondag, Juan Francisco Posada, Yalcin Cankaya, Ruby García y Jean Carlo Rodríguez Sergio Olvera, Lilia Figueroa, Daya Cruz, Alejandra Zamudio y Juan Francisco Posada Mónica López, Alejandra del Valle, Barbara Karim y Carlos Martínez Juan Francisco Posada, Yalcin Cankaya, Carlos Bricka y Pierre Sondag Miriam Torres y Alfredo Vázquez Jazmín Rosales y Antonio Huerta Nayeli Maya, Sonia Núñez, Juan Gerardo García, Stephanie Gutiérrez y Gabriela Zayas Marisel Jiménez, Guillermina González, Diego Ruelas, Alejandra Constantino, Maybeth Esquivel, Eunice García y Fátima Castro Daya Cruz Pierre Sondag Rosalba Herrera Carolina Morán, Eduardo Cardoso y Noemí Reyes

ASSIST CARD destaca la importancia del seguro de viaje

Rosalba Herrera subrayó la importancia de contratar un seguro de viaje, ya que da protección y acompañamiento a las personas durante toda su estancia. »La cobertura líder que tenemos es la asistencia médica. Podemos cubrir desde un dolor de estómago hasta una hospitalización o accidente, cualquier situación menor o mayor, y lo más importante es que no hay pago de deducible ni de coaseguro, lo cual es un beneficio muy relevante porque, al final, el pasajero recibe atención y su costo es cero», mencionó. En este sentido, destacó que tienen asistencia dental, repatriaciones sanitarias y funerarias, así como regresos anticipados a casa en caso de situaciones complejas. Además, brindan protección para el equipaje y atención a los clientes las 24 horas, los siete días de la semana, durante todo el año.

Avianca lanza conexión aérea entre Monterrey y Colombia

Juan Francisco Posada, gerente de Ventas México y Caribe de Avianca, presentó el conjunto de rutas que la aerolínea opera entre México y Colombia, reforzando así la conectividad aérea entre ambos países.

“Estamos muy contentos y agradecidos por todo lo que estamos haciendo. Quiero recordarles que, gracias a nuestra alianza con Mega Travel, cubrimos todo Colombia. Es muy fácil llegar al país a través de nuestro hub en San Salvador o San José de Costa Rica, donde ofrecemos vuelos en conexión. Además, contamos con cuatro directos diarios entre Ciudad de México y Bogotá, y uno diario entre Ciudad de México y Medellín”, compartió.

Posada también destacó que, desde el pasado 26 de octubre, la línea aérea opera cuatro frecuencias semanales en su nueva salida directa entre Monterrey y Bogotá.

“Tenemos una oferta amplia e interesante para cubrir todas las necesidades y gustos de los pasajeros. Además, nuestra Business Class ha regresado: todas las rutas que salen de Ciudad de México hacia Bogotá y Medellín, así como desde Monterrey, ya cuentan nuevamente con este servicio”, añadió

Mega Travel presenta «Sabor a Colombia»

En tanto, Alejandra Zamudio, supervisora de Centro, Sudamérica y el Caribe en Mega Travel, presentó «Sabor a Colombia» con salida desde Monterrey -recientemente lanzado- y adelantó que próximamente se incorporará otra salida desde Cancún para 2026.

En Medellín, los viajeros tendrán un día libre para visitar la Finca Silletera o realizar el Tour de Fondas en Sabaneta, una experiencia gastronómica enfocada en la comida callejera colombiana.

Mientras que en Cartagena, además de las clásicas Islas del Rosario, los visitantes podrán conocer Tierra Bomba y Atolón, destinos poco explorados pero espectaculares. Asimismo, hizo una invitación a los agentes para motivar a sus clientes a descubrir nuevos lugares en Colombia, entre ellos: