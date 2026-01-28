Cartagena transforma la experiencia turística con movilidad sostenible en su Centro Histórico

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias inició el 2026 con una apuesta por la sostenibilidad y el bienestar animal, al poner fin al uso de caballos para el transporte turístico en el Centro Histórico. En su lugar, comenzaron a operar carrozas eléctricas que movilizarán a miles de visitantes por esta emblemática zona de la ciudad.

A través de un comunicado oficial, la administración distrital colombiana destacó la implementación de estos vehículos, los cuales conservan la estética tradicional de las carrozas, al tiempo que promueven prácticas responsables con el medioambiente y la protección animal.

“Adiós a los carruajes: Cartagena de Indias sustituye los carruajes de caballos por vehículos eléctricos que mantienen su estética, promoviendo la sostenibilidad y el bienestar animal”, declaró el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, mientras conducía uno de los automotores antes de su presentación oficial en el Centro Histórico.

El mandatario enfatizó que uno de los principales objetivos para 2026 es consolidar a Cartagena como una ciudad sostenible y erradicar definitivamente el maltrato animal asociado a esta actividad turística.

“Entendimos que Cartagena estaba llamada a escribir páginas doradas como referente mundial en una lucha de décadas. Este logro se alcanzó paso a paso, con la participación de todos los actores involucrados, y hoy nos honra ver su reconocimiento a nivel global. Seguiremos trabajando con convicción y método, bajo la hoja de ruta de nuestro Plan de Desarrollo: Cartagena, Ciudad de Derechos”, agregó Turbay.

Cartagena pone en marcha coches eléctricos

Con esta iniciativa, entraron en funcionamiento 24 coches eléctricos, poniendo fin a las condiciones de maltrato a las que eran sometidos numerosos equinos utilizados en distintas zonas de la ciudad. Además, la Alcaldía anunció la realización de pruebas piloto, durante las cuales ciudadanos y turistas podrán utilizar gratuitamente los vehículos y recorrer un circuito por el Centro Histórico.

En total, Cartagena contará con 60 coches eléctricos que se incorporarán de manera progresiva. Gracias a esta implementación, la ciudad se convierte en la primera del mundo en adoptar exitosamente un sistema de transporte turístico 100 % eléctrico, cuyas baterías serán abastecidas por una planta con energía solar.