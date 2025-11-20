Austin vibes: razones para visitar la capital de Texas con Juliá Tours México

Visit Austin dió a conocer todo lo que ofrece este destino de Estados Unidos, que es clave para quienes buscan música, gastronomía, naturaleza y eventos durante todo el año.

Fernanda Rosas, directora de Cuenta de Visit Austin en México, de la mano de Juliá Tours México, PE-TRA Operadora, y Operadora Concierge, comentó que la capital de Texas está en el centro, a pocas horas de Houston, Dallas y San Antonio, lo que facilita su acceso y la convierte en una excelente escapada urbana.

La ciudad es conocida como la capital de la música en vivo, un título que se refleja en sus más de 200 espacios dedicados a conciertos. Desde el aeropuerto hasta cualquier cafetería, bar o mercado, la música forma parte del ambiente cotidiano.

“Austin ofrece presentaciones diarias, sin importar si se trata de fin de semana o temporada especial. Entre sus festivales más reconocidos están South by Southwest, con propuestas de tecnología, cine y arte, y Austin City Limits, que cada octubre transforma la ciudad con escenarios al aire libre en Zilker Park”, dijo Fernanda.

Además de su esencia musical, Austin es famosa por su vida nocturna. En sus distritos es posible recorrer bares, probar barbecue local o descubrir pequeñas taquerías que han ganado reconocimiento. Es una zona ideal para caminar y disfrutar distintos estilos de comida y espacios para socializar.

Los amantes del deporte encuentran en Austin un destino atractivo. La ciudad recibe eventos como la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas, partidos de fútbol universitario y actividades como el maratón local, uno de los más importantes de la región. También cuenta con opciones para realizar yoga, ciclismo o paddle sobre el río Colorado, que atraviesa la ciudad y le da un toque natural.

La escena culinaria abarca cocina asiática, propuestas gourmet y restaurantes premiados por la Guía Michelin. La oferta incluye food trucks, cocinas de autor y establecimientos tradicionales.

Para quienes buscan compras, South Congress es una avenida emblemática con tiendas de ropa, discos, productos locales y galerías. Entre murales y espacios creativos, es uno de los mejores lugares para conocer el espíritu de la metrópoli.

Pepus Trauwitz, Fernanda Rosas, Lilia Álvaro y Javier Galicia Gina Frausto, Fernanda Rosas, Lilia Álvaro y Édgar Chávez Pepus Trauwitz Daniela Gutiérrez, Diana Padilla y Javier Castañeda Jovanny Romero, Marisol Fernández, Lilia Álvaro y Édgar Chávez David Mejía y Juan Carlos Diosdado Fernanda Rosas, Lourdes Croskey y Lilia Álvaro Gina Frausto, Adriana Hernández, Vicky Holguín, Carolina Guzmán, Lilia Álvaro y Elizabeth Vélez Regina Baca, Gina Frausto, Fernanda Rosas, Lilia Álvaro y Édgar Chávez Lidia Soto y Sergio Silva Lely Loyo y Regina Ruiz

Razones para visitar Austin

Édgar Chávez, director Comercial de Juliá Tours México, mencionó algunas de las razones para conocer Austin, a través de los maravillosos programas que tienen en conjunto.

Tomar una clase o lanzarte a bailar two-step en un honky-tonk

Ir a algún festival o evento de temporada

Dar un paseo en kayak o paddle en Lady Bird Lake

Ver salir murciélagos del Puente de Congress Avenue al atardecer

Nadar en Barton Springs Pool

Hacer una escapada corta al Hill Country

Por su parte, Pepus Trauwitz, director Comercial de PE-TRA operadora, enfatizó su oferta de World Experiences, su marca especializada en la elaboración de viajes a la medida y segmento de lujo con alto valor agregado.