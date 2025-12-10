Mega Travel festeja un 2025 de retos superados y mira con optimismo hacia 2026

El evento, realizado en el hotel Marquis Reforma de la Ciudad de México, reunió a más de 600 colaboradores y contó con la participación del vicepresidente Yalcin Cankaya; Pierre Sondag, director de Ventas; Luis García Luna, director de Marketing y Tecnología; y Daya Cruz, gerente de Relaciones Públicas. Durante la celebración, los directivos agradecieron la asistencia de los invitados.

“Muchas gracias por estar aquí. Hoy celebramos un exitoso 2025 y estoy seguro de que el próximo año alcanzaremos metas aún mejores en comparación con años anteriores”, declaró Yalcin Cankaya, quien además informó que Ercan Yilmaz, director general de Mega Travel, no pudo estar presente por razones de salud.

“El 2025 ha sido un año con muchos retos y los hemos superado juntos. El 2026 será un año con desafíos, pero tengo total confianza en que también los vamos a superar juntos. Les deseo muy felices fiestas junto a sus seres queridos. Recuerden que los quiero, los extraño y les mando un abrazo fuerte desde Estambul”, expresó Ercan Yilmaz mediante un video mensaje.

Humberto Cruz, Luis García, Pierre Sondag, Ricardo «Pollo» Enríquez, Mehmet Cankaya, Yalcin Cankaya y Ricardo Enríquez Ricardo «Pollo» Enriquez, Rosalba Herrera y Carlos Bricka Ricardo «Pollo» Enriquez, Pierre Sondag, Luis García, Humberto Cruz, Mahmet Cankaya y Ricardo Enríquez Darío Juárez y Pierre Sondag Mehmet Cankaya, César Bolivar, Alejandro Gutiérrez y Luis García Daya Cruz, Camila Escobar y Yalcin Cankaya Equipo de Mega Travel Irving Ahedo, Gustavo Ahedo y Fabiola Añorve Luis García, Yalcin Cankaya, Pierre Sondag y Mehmet Cankaya Daya Cruz y Camila Escobar Corina Luna y Pierre Sondag Pierre Sondag Celeste Buendía, Karina Martínez, Jennifer García y Zaida Ángeles Melissa Rodríguez y José García Perla Dorantes, Leticia Hernández, Adrián Aros, Adriana Jiménez y Juan Carlos García

Mega Travel celebra resultados obtenidos en 2025

Por su parte, Pierre Sondag agradeció al equipo por su desempeño durante el año y enfatizó que los resultados obtenidos son fruto del esfuerzo conjunto de toda la familia Mega. “Siendo sinceros, nunca hubiéramos logrado lo de este año sin el apoyo de todos los departamentos. Cada área aportó su granito de arena y, gracias a ello, conseguimos estos resultados. Estamos muy orgullosos de haber trabajado de esta forma”, señaló.

Durante la velada se realizó un concurso en el que uno de los colaboradores ganó un viaje y otros dos, electrodomésticos. Los asistentes disfrutaron la noche entre música y baile al ritmo de un Dj.

Asimismo, Pierre destacó la labor de Corina Luna, quien sobresalió por su energía, eficiencia y seguimiento, además de posicionarse como la mejor vendedora de Mega Travel. Como reconocimiento irá a Canadá.

Finalmente, el equipo de Mega Travel proyectó un video en el que subrayó lo que viene para el próximo año: «Sudamérica será nuestro foco: nuevos programas, nuevas alianzas, una experiencia que dejará huella. Mientras tanto Asia seguirá brillando. Japón, China y Corea continuarán consolidando su fuerza dentro de nuestro portafolio. Romperemos nuestros propios récords, porque cuando la pasión guía el camino, los límites desaparecen».