Sales Internacional arranca Kick Off y presenta ciudades del Mundial 2026

El Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca, y Sales Internacional (SI) celebró su evento Kick Off Mundial 2026, donde reunió a turoperadores y representantes de destinos en una mañana llena de energía y mini torneos de fútbol.

Los asistentes formaron equipos de ocho jugadores y compitieron en varios partidos, de los cuales el conjunto blanco resultó campeón. Jorge Sales Jr., Managing Director, y Erika González, gerente de Marketing y Relaciones Públicas, fungieron como anfitriones.

Tras el encuentro, la agencia de representación —con más de 38 años de experiencia—, junto con Brand USA, presentó información sobre las 11 ciudades sede del Mundial: Dallas, Houston, Los Ángeles, Nueva York, Miami, Seattle, San Francisco, Kansas City, Atlanta, Filadelfia y Boston. Cada una se prepara para recibir a miles de turistas con opciones de gastronomía, hospedaje, entretenimiento y compras.

Darien Gárteiz, Senior Manager para Brand USA Trade, encabezó la presentación y destacó las Guías del Mundial, itinerarios por lugar con recomendaciones de restaurantes y actividades.

Houston

Mike Gómez, representante de Houston, presentó la región como imperdible para los aficionados, no solo por ser sede de siete partidos, sino por su oferta cultural: Museum District, Space Center Houston, el zoológico y Buffalo Bayou Park. La escena gastronómica destaca en establecimientos como Montrose, Midtown y The Heights.

Dallas

Erika Badillo señaló que Dallas tendrá un ambiente deportivo único y atractivos como el Museo de Arte de Dallas, la ópera, Nasher Sculpture Center y Winspear Opera House. Además, los viajeros podrán disfrutar de comida típica con brisket, costillas y tacos de barbacoa.

Los Ángeles

Aunque será sede de ocho encuentros, Los Ángeles ofrece mucho más que fútbol. Daniela Cárdenas explicó que pueden recorrer el Paseo de la Fama en Hollywood y barrios con propuestas únicas como Little Tokyo, Sawtelle Japantown, Chinatown y Boyle Heights, donde convergen culturas culinarias de todo el mundo.

Nueva York

Durante el Mundial, Nueva York será sede de partidos clave, incluida la gran final. Marcela Carmona destacó que irán por Central Park, gozar de Broadway, subir a miradores como Empire State, Top of the Rock o One World Trade Center, y perderse entre las luces de Times Square.

San Francisco

Además del fútbol, San Francisco impresiona con su arquitectura y arte. Los visitantes pueden admirar las casas victorianas Painted Ladies, Salesforce Tower, Ferry Building y Golden Gate Bridge, explorar el SFMOMA, Alcatraz, el barrio Mission y Chinatown, el más antiguo de Estados Unidos.

Miami

Lupita Gómez resaltó novedades como el Miami Freedom Park Stadium, nueva casa del Inter de Miami, y atractivos turísticos como recorridos en bote por la Bahía Biscayne, hoteles con llaves Michelin, 14 restaurantes con estrellas Michelin y eventos durante todo el año.

Seattle

Seattle invita a recorrer el Museum of Pop Culture, galerías independientes, Discovery Park y Kerry Park, uno de sus mejores miradores.

Filadelfia

Combina fútbol y experiencias diversas:

Al aire libre: Paseos en bicicleta por Schuylkill River Trail, Fairmount Park o picnic en la escalinata del Museo de Arte, famosa por Rocky.

En pareja: Caminatas románticas por Rittenhouse Square, cenas Michelin y recorridos nocturnos por Old City.

Con amigos: Tours cerveceros, espectáculos y vida nocturna en Fishtown.

En familia: Please Touch Museum, Philadelphia Zoo y Franklin Institute.

Kansas City

Albergará un partido de dieciseisavos y uno de cuartos de final. Destaca por su arte y cultura, desde el Nelson-Atkins Museum of Art hasta el Crossroads Arts District, con galerías, murales, talleres, clubes de jazz y creatividad local.

Boston

Boston dará recorridos por el puerto en barco, tours de avistamiento de ballenas, así como paseos relajantes en el parque Rose Kennedy Greenway y visitas al Museum of Fine Arts, uno de los museos más grandes de Estados Unidos.

Atlanta

Los turistas pueden disfrutar de: