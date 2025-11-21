TOP
Mega Travel lanza nueva campaña “The journey is you” y un modelo de IA llamado Sofía, en su gran fiesta de fin de año

En una noche espectacular, Mega Travel lanzó su nueva campaña llamada “The journey is you”, con partners importantes entre aerolíneas, navieras, agencias de viajes, empresas de asistencia, invitados especiales e incluso agentes de diferentes lugares de la República Mexicana. Enfocado en celebrar el camino recorrido junto a los socios de la industria turística.

“Es un gusto darles la bienvenida a nuestra nueva campaña. Este ha sido un año con resultados muy extraordinarios”, dijo el vicepresidente de esta operadora, Yalcin Cankaya.

Dio la palabra a Luis García, director de Marketing y IT, quien explicó a detalle lo que comprende Sofía, su nuevo modelo robot de IA. “Es nuestro nuevo agente de inteligencia artificial. Algunos ya lo han probado, pero hoy lo vamos a conocer en vivo”, con ello dio paso a ejemplos de todo lo que le pueden pedir.

Sofía fue creada para transformar la manera en que los agentes de viaje trabajan. Permite cotizar, reservar y obtener información actualizada de circuitos y paquetes en tiempo real directamente desde WhatsApp con una interacción mínima y disponibilidad 24 horas al día, siete días a la semana. Es el primer asistente de ventas virtual inteligente de turismo en Latinoamérica.

Mega Travel seguirá con 1 mundo de posibilidades

Por su parte, Pierre Sondag, director de Ventas hizo hincapié en que entre los presentes estaban varios actores de la industria, gracias a los cuales han tenido un excelente 2025.

“Ya tenemos un desarrollo de tecnología que vamos a seguir impulsando para darles todas las herramientas, las más posibles, más rápidas, para poder dar y cotizar siempre más rápido. Habrá muchos programas para todo el 2026, más diversificación y opciones, para ofrecer viajes diferentes a sus pasajeros”, precisó un emocionado Pierre Sondag.

En esta gran noche para celebrar también los éxitos obtenidos durante este 2025, y para cerrar con broche de oro de año, se encontraba presente todo el equipo de Mega Travel, como Daya Cruz, gerente de Relaciones Públicas.

Mega Travel sigue a la vanguardia tras 25 años de experiencia, para seguir dando a sus clientes #1MundoDePosibilidades.

