Mega Travel de la mano de prestigiadas navieras presentó novedades

Mega Travel realizó un Trade Show en colaboración con Visit Florida y varias navieras, para dar a conocer novedades a cada uno de los agentes de viajes invitados.

Arturo Cabañas, del área comercial de Mega Travel enfatizó la importancia de la capacitación y compartió algunos mitos de cruceros que deben echarse por la borda para lograr venderlos sin problema.

Entre ellos destacó algunos como: que los barcos se hunden, que les da miedo vender a los agentes de viajes, que son caros y para adultos mayores. Precosó, asimismo que ninguna de estas premisas son ciertas, y que por eso es clave tener un perfil de cliente, hacer las preguntas correctas, por ejemplo: ¿qué experiencia buscan?, ¿qué edades tienen las personas que viajan?, ¿ya han navegado antes?, ¿cuántos días quieren o pueden viajar?

Informó un dato relevante, el 72 % de la gente que viaja un crucero por primera vez repite, mientras que el 82 % de ellos, lo hace el mismo año.

Emilia Flores, supervisora de Cruceros de Mega Travel dijo a INVERTOUR que es importante vender este tipo de servicios porque el cliente tiene todo en un solo lugar, como alimentos, hospedaje, “solo te preocupas por bajar y subir en el momento correcto, llevar tu dinero y tu pasaporte”.

¿Por qué los agentes de viajes deben vender cruceros con Mega Travel?, Flores enfatizó que “somos la mejor opción de operadora para poder hacerlo, tenemos contratos con todas las navieras y un excelente esquema de comisiones, en el que englobamos todo el producto de Mega Travel, tenemos ofertas, mega tarifas, bloqueos, respuestas mucho más rápidas, gracias al equipo de profesionales con el que contamos”.

Equipo de Mega Travel, equipo de navieras y agentes de viajes Arturo Cabañas, Brenda Velasco, Arantxa Flores, Emilia Flores, Isabel Rosales y Kenia Naranjo Claudia Cajal Malinalli Marquina Emilia Flores y Marco Manica Ofelia Ortiz y Blanca Olivera Arantxa Flores y Leticia Rábago Arturo Cabañas y Arantxa Flores Ana Deharo Mejía, Nancy Núñez, Daniel Nayib y Eunice García Juan Rodríguez Alfredo Sandoval, Luis Torri, Lilia Riquelme, Laura Meléndez, Carolina Álvarez Equipo de Mega Travel y de las navieras

Visit Florida

Claudia Cajal, Head of Tourism Mexico para Visit Florida, destacó la importancia de este destino para México, por sus 14 aeropuertos internacionales. Orlando y Miami son la gran puerta de entrada a menos de 4 horas de vuelo. Cuenta con destinos únicos a unas cuantas horas de manejo, no se puede dejar de mencionar el vuelo directo hacia Tampa Bay y su Tren Brightline.

Los más de 1 mil 300 km de playa y los puertos como Miami, Everglades, Cañaveral, Tampa, Jacksonville demuestran que es un gran destino para las navieras.

Varias navieras, distintas opciones y productos con Mega Travel

Cada representante de las navieras que se dieron cita, tuvo la oportunidad de en 10 minutos comentar a los agentes de viajes sus novedades y promociones.

Los representantes fueron:

Princess con Malinalli Marquina: Cuenta con 16 barcos, en 2025 llega el 17, el Star Princess. La empresa es líder en Alaska, Japón, Europa. Destaca su Medallion, una llave maestra personalizada, que sirve para abrir tu cabina, hacer compras, todo enlazado a tu celular.

Norwegian Cruise Line con Ofelia Ortiz: Habló de su barco que inicia operaciones en abril del 2025, el Aqua, que es clase prima plus, lo más moderno, con nuevos restaurantes y con la atracción Aqua slide coaster; sale de Puerto Cañaveral hacia el Caribe.

Royal Caribbean con Leticia Rábago: Barcos más innovadores, experiencias para clientes de todas las edades, cuenta con la mejor isla privada del caribe, Perfect day at Coco Cay; el mejor entretenimiento multigeneracional y más de 50 años de experiencia. Ahora con el súper barco Icon of the seas.

Celebrity Cruises con Marco Manica: Habló de su flota, con mucha tecnología a bordo. Ideal para clientes que ya han navegado y quieren más. Con sus clases Edge, Solstice, Millenium y la flota en Galápagos desde Ecuador, todo el año. Con barcos como Xpedition, Xploration, Flora.

Carnival con Lilia Riquelme y Laura Meléndez: Naviera divertida, para todos, la que más se vende en Estados Unidos, ideal para un primer crucerista, así como para lunamieleros por su entretenimiento nocturno.

Holland America Line con Blanca Olivera: Se enfocaron en los 5 pilares: Amantes de la música, Foodies, Exploradores, Servicio galardonado y Barcos espaciosos. Cuentan con 11 barcos remodelados y nuevos, como el Rotterdam class, su crucero insignia, además de Vista class, Signature class y Pinnacle class.

Seabourn con Carmen Mosqueira: Lujo en su máxima expresión, hay viajes al Caribe, Alaska, Europa. Lo nuevo son dos barcos de expedición, Pursuit y Venture. Esta naviera destaca por llevar a pocos pasajeros. Se aclara que no es para niños, aunque sí pueden llevar a menores con edad mínima de 7 años y un peso mínimo de 40 kilos, pero no hay actividades exclusivas para ellos.

MSC con Didier Pérez: Empresa italo-suiza, tienen 22 barcos, 30 mil empleados a nivel mundial. Viajan al Caribe todo el año saliendo desde Puerto Cañaveral y Miami. Sus destinos más fuertes son el Mediterráneo, Norte de Europa, Sudáfrica, Emiratos Árabes.

Costa con Federico Filadoro: Muy buena opción para MICE y para clientes sin visa americana, saliendo por ejemplo, de República Dominicana.

Voyages con Juan Rodríguez: Exclusivamente para adultos, de 18 años en adelante, con un lujo relajado y acceso a clases grupales, wifi, con barcos como Scarlet Lady, Valiant Lady, Resilient lady, Brilliant Lady.

