¡Auroras Boreales con Princess Cruises!, una increíble experiencia

Las fabulosas Auroras Boreales, imágenes oníricas de luces verdes y violetas besándose en el cielo del norte, son un espectáculo inolvidable que puedes ver con Princess Cruises en Alaska.

Esta nueva experiencia inmersiva de Viaje a las Estrellas es parte del programa “North to Alaska with Princess” que debutará en la próxima temporada de cruceros y cruisetours del 2024 fortaleciendo la conexión de los huéspedes con la tierra que los rodea.

Vive las auroras boreales con Princess Cruises

Asimismo, este 2024, los pasajeros entrarán a un planetario en el Teatro de Princess para ver la presentación de “Northern Lights”, que muestra la belleza y la maravilla de este fenómeno con imágenes en vivo.

“Cada temporada en Alaska nos esforzamos por ofrecer experiencias enriquecedoras para que nuestros cruceristas se sientan atrapados en la experiencia y la cultura local de este espectacular destino”, dijo Terry Thornton, director Comercial de Princess Cruises.

Después de recibir su calificación más alta de satisfacción de los huéspedes la temporada pasada, la empresa quiso diseñar una programación elevada para conectar aún más a los invitados con este gran lugar.

Temporada 2024

Promete ser la mejor y más grande jamás realizada para Princess Cruises, ya que consta de lo siguiente:

158 salidas

14 itinerarios únicos

17 destinos

Con cinco experiencias de observación de glaciares en siete impresionantes barcos.

91 visitas al Parque Nacional Glacier Bay

Incluidos los itinerarios del “Viaje de los Glaciares” entre Anchorage (Whittier) y Vancouver, B.C., El Pasaje Interior realiza viajes de ida y vuelta desde Seattle, San Francisco y Vancouver, B.C.

“North to Alaska by Princess”

Este programa es exclusivo y está diseñado por expertos para mostrar diferentes vivencias culturales, los sabores de Alaska y más.

Incluye:

Cook My Catch llega a The Catch por Rudi: Los huéspedes que naveguen hacia Alaska a bordo del Majestic Princess y el Discovery Princess pueden disfrutar de su propia pesca del día en el nuevo restaurante especializado en mariscos, The Catch by Rudi.

Crabshack: Tiene opciones informales de mariscos que no debe perderse.

Demostración de Salmón: Una experiencia exclusiva el último día de navegación. Chefs expertos muestran el arte de preparar y cocinar este pescado.

Pendleton: una asociación que destaca la artesanía estadounidense. Las populares mantas, franelas, abrigos, camisetas con gráficos y más de esta marca estarán disponibles para su compra a bordo. Una manta conmemorativa de edición limitada “Alaska, The Great Land” estará disponible por $299 dólares.

Excursiones en tierra

Princess Cruises agregó 13 nuevas excursiones a la ya abundante oferta en tierra para darle vida a Alaska de una manera atractiva, inmersiva, a veces deliciosa y siempre memorable.

Las nuevas excursiones para la temporada 2024 incluyen visitar: Juneau, Ketchikan, Skagway, Haines, Sitka.

Las increíbles atracciones

Algunas de las actividades que podrán disfrutar son:

La Expedición Geocaching en cada uno de los cinco Alojamientos que se ofrece en Alaska. Además habrá cócteles, cócteles sin alcohol y aperitivos con temática de este lugar.

Los chefs aprovechan los recursos naturales para brindar los ingredientes más frescos de los jardines de la propiedad en sus platos y bebidas preparados directamente en el sitio. Se adentrarán en la experiencia del té Princess.

El programa naturalista de Kenai Princess Wilderness Lodge, Copper River Princess Wilderness Lodge y Mt. McKinley Princess Wilderness Lodge sumerge a los huéspedes en la impresionante naturaleza de Alaska.

Los pasajeros pueden disfrutar del arte de la mixología en la clase de preparación de cócteles del Denali Princess Wilderness Lodge.

Descubrirán las maravillas del Parque Nacional Denali mientras el Centro Educativo Denali presenta sesiones que dan vida a la belleza natural, la vida silvestre y el patrimonio cultural de la región.

Se embarcarán en una aventura culinaria en Copper River Princess Wilderness Lodge con una cautivadora demostración de cocina.

Lo nuevo para 2024 son los convenientes itinerarios del pasaje interno de siete días, muchos de los cuales incluyen el Parque Nacional Glacier Bay, de ida y vuelta desde Vancouver en Ruby Princess. Se ofrecen cuatro puertos impresionantes, entre ellos Juneau, Skagway y Ketchikan, junto con visitas a Endicott Arm y un crucero panorámico por el glaciar Dawes.

Además, hay más de 20 increíbles Cruisetours (crucero + recorrido terrestre) que combinan la inigualable experiencia del crucero Princess con visitas a los lugares de interés.

Información adicional sobre los cruceros de Princess está disponible a través de un asesor de viajes profesional, llamando al 1-800-Princess (1-800-774-6237) o visitando princess.com.

