Mega Travel confirma y lamenta el fallecimiento de Mehmet Cankaya, CEO para Centro y Sudamérica

Se confirmó el lamentable fallecimiento de Mehmet Cankaya, CEO de Mega Travel para Centro y Sudamérica, quien destacó a lo largo de su vida por su trayectoria y fue pieza clave en la expansión de la operadora. Llegó a México desde Turquía en 2005 con la misión de poner en marcha la sucursal de Mega Travel.

A partir de esa etapa, participó en el crecimiento de la compañía hacia distintos mercados de Latinoamérica, entre ellos Colombia, Panamá y Perú. La expansión internacional de Mega Travel forma parte de la historia reciente de la empresa, que hoy mantiene presencia comercial en varios países de la región.

Hace 11 años se estableció en Bogotá, donde continuó con gran éxito su trayectoria profesional. Hoy, deja una una huella imborrable tanto en el ámbito profesional como en su entorno cercano.

La operadora recordó su liderazgo, compromiso y participación en el desarrollo de la compañía. Su experiencia deja un legado imperecedero dentro de una empresa con la que trabajó durante más de dos décadas y en una industria turística con la que mantuvo una relación cercana.

“¡Gracias Mehmet por ser parte de nuestra historia!”, dijo, Mega Travel.

Desde INVERTOUR MEDIA enviamos nuestras condolencias a su familia, al equipo de Mega Travel y a la industria del turismo que compartió proyectos, viajes y años de trabajo con Mehmet Cankaya… ¡Los abrazamos con el alma en estos difíciles momentos!