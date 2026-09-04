Una celebración de historia: 5.º Aniversario de NAO Travel Collection

En una noche plena de emoción y camaradería, Mauricio Bustamante, CEO de NAO Travel Collection, y su gran equipo, celebraron el quinto aniversario de esta empresa, con más de 160 invitados, entre los que se encontraban líderes de la industria turística, socios, proveedores y agentes de viajes.

“La mejor decisión que he tomado en estos cinco años ha sido escuchar al agente de viajes. Desde el principio, nuestro objetivo y propósito fue ser el mejor operador y aliado. Siempre les preguntamos qué es lo que ellos necesitan”, dijo a INVERTOUR en exclusiva Bustamante.

Una operadora que siempre se ha fijado metas precisas, y una de ellas es trabajar en la propuesta de valor, las ventajas competitivas con base en la necesidad de sus agentes de viajes.

“Somos un operador 100 % B2B y seguirá siendo así, con el compromiso de mejorar y seguir creciendo, pero a través de los agentes, para profesionalizarlos», aseguró

Conmovido comentó que NAO, “Representa a 45 navieras en México, ofrecemos además de circuitos, parques y hoteles. Prácticamente todos nuestros servicios tienen un valor y oferta exclusivos, la promoción que tenemos estará vigente del primero al 30 de septiembre y es la manera que tenemos de agradecerles su apoyo y compromiso, dándoles opciones que solamente puedan encontrar en sus agencias de viajes”.

Gran fiesta

Con el lema “NAO is a state of mind”, este festejo significó un agradecimiento total a todos los que han hecho posible llegar. “Creemos que estamos de paso por este mundo y que lo más importante no es tanto lo que logras, sino cómo vives, a quién ayudas y lo que dejas a través de las demás personas. Agentes de viajes, el equipo y los socios comerciales, creamos toda esta comunidad en pro de crear momentos y recuerdos inolvidables para los clientes finales, porque detrás de cada viaje hay sueños, familias que se reúnen, lunas de miel”, señaló Mauricio Bustamante, al dar la bienvenida a una noche plena de amigos.

Talento humano

Los líderes y empleados que forman a NAO son de suma importancia: “Acá no hay edificios, barcos, hay personas. De lo que me siento más orgulloso es del talento que hay en el equipo, pero sobre todo que son grandes personas, que trabajan junto con clientes, proveedores para crear memorias increíbles”.

En efecto, Bustamante siempre agradece y valora mucho a su extraordinario equipo de trabajo, quienes forman parte de este éxito contundente.

Paco Bravo, director de Mercadotecnia rodeado de su equipo fue el encargado de toda la logística de este singular evento, que fue fantástico.

Socios, clave para NAO

Los proveedores como Houston, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Universal Assistance, Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Azamara Cruises, Virgin Voyages, Beyond Intercontinental, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises dieron a conocer novedades y promociones que solo tienen con NAO por este quinto aniversario.

Por ejemplo: Norwegian con la presentación de Oscar Pérez, director Comercial, ofreció que con sus cruceros desde Galveston, hay oportunidades para hacer pre y post viaje desde Houston, y con la posibilidad de quedarse algún par de noches con el apoyo de otro de los partners Visit Houston con la presencia de Mike Gómez, representante de este inigualable destino.

Por su parte, Edith Aguilar de Princess dio a conocer meses sin intereses en reservaciones desde $3 mil dólares por cabina; en tanto, Manlio Carpizo, de Celebrity Cruises presumió sus nuevos barcos fluviales que navegaran de una manera distinta los sinuosos ríos europeos con oportunidades únicas para 2027; y, Lourdes Croskey, directora Comercial de Universal Assistance presentó su campaña “UA Sabe” porque viajar protegido siempre es necesario.

Informes: Portal NAO.