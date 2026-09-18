Holon Travel refuerza su presencia en México

Holon Travel cerró agosto con una gira comercial por más de 20 ciudades de México, donde presentó su propuesta a más de 800 agentes de viajes. El recorrido tuvo como ejes la capacitación, la cercanía con las agencias y una oferta internacional que combina circuitos, conectividad aérea y operación directa en destino.

Al frente de la caravana estuvieron José Tomás Sánchez, director Comercial para México; Matias Echarri, director de Estrategia Global; Fiorella Morales, jefa de Ventas, y Rocío Mejía, directora de la oficina de México. También participó Saladino, socio estratégico de la compañía en Turquía.

La gira puso especial atención en SmartLine, la línea de Holon Travel que integra circuitos propios con vuelos y que cuenta con más de 4 mil plazas negociadas con Turkish Airlines desde México.

Turquía, Dubái, Grecia y más destinos

A través de SmartLine, las agencias pueden acceder a programas con salida desde Ciudad de México y posibilidad de embarque en Cancún.

La oferta incluye salidas a Turquía y combinados con Dubái, Grecia, Egipto y Jordania, con propuestas desde $1 mil 499 dólares con aéreo incluido.

Para Holon Travel, la disponibilidad aérea negociada con anticipación permite ofrecer mayor certidumbre a las agencias y facilitar la venta de viajes internacionales que requieren varios servicios dentro de una misma reserva.

La compañía también destacó su alianza con Saladino en Turquía, ya que esta relación le permite tener contacto directo con el destino, controlar componentes del circuito y responder ante necesidades operativas de los pasajeros.

¿Qué ofrece Holon Travel a las agencias de viajes?

Uno de los puntos más fuertes es su plataforma tecnológica. El sistema incorpora automatización e inteligencia artificial para cotizar, comparar y combinar en tiempo real vuelos, hoteles, traslados, circuitos, actividades y otros servicios.

Busca reducir intermediarios y trabajar con producto propio, tarifas negociadas y opciones de comisión para las agencias.

Su portafolio contempla más de 600 circuitos y 16 mil salidas programadas, además de operación y socios estratégicos en más de 120 países.

También ofrece contratación hotelera internacional, guías de habla hispana, asistencia operativa las 24 horas y productos para grupos culturales, religiosos, gastronómicos, estudiantiles, MICE, quinceañeras y viajes a medida.

La empresa cuenta con oficina y equipo propio en México, lo que facilita la comunicación con las agencias y permite realizar pagos en pesos mexicanos.

Además, su equipo suma más de 30 años de experiencia profesional y trabaja con una estructura que combina operación internacional con atención local.

Con esta gira, Holon Travel reforzó su apuesta por el mercado mexicano y colocó a los agentes de viajes como parte central de su estrategia.