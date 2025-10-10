Mega Travel concluye con éxito su gira “Ruta Frontera” en la CDMX y celebra reapertura turística hacia Israel

Mega Travel concluyó con éxito su gira «Ruta Frontera» en la Ciudad de México, donde presentó a agentes de viajes una amplia oferta de destinos diseñados para brindar experiencias inolvidables a los turistas mexicanos.

Durante un desayuno encabezado por Pierre Sondag, director de Ventas, y Daya Cruz, gerente de Relaciones Públicas, la operadora compartió atractivas propuestas que incluyen sitios llenos de cultura, historia y entretenimiento para toda la familia.

Entre los más destacados se encuentran Egipto, Colombia, Israel y Dubái, todos ellos con una rica oferta gastronómica, cultural y de actividades que se adaptan a distintos perfiles de viajeros.

Uno de los momentos más relevantes del evento fue el anuncio del reciente acuerdo del alto al fuego entre Israel y Hamás, noticia que fue celebrada por los asistentes como un avance positivo para el turismo internacional.

“Israel es un destino que, por fin, está entrando en un proceso de paz. Eso nos ayuda mucho, porque es muy solicitado tanto a nivel religioso como por la belleza del país. Justamente recibimos la noticia del acuerdo y estamos muy emocionados”, comentó Pierre Sondag.

Marcelo Dor, partner de Mega Travel para Israel, ofreció un brindis para conmemorar este paso hacia la estabilidad en Medio Oriente.

“Desde el martes, cuando se anunció el fin del conflicto, vi el cambio en el rostro de los agentes de viajes en cada una de las ciudades que visitamos. Volvió el interés por Israel, por este destino que realmente es único. No solo por ser la Tierra Santa, sino también por la programación que desarrollamos junto con Mega Travel”, expresó Dor.

De Israel a Colombia, los destinos que Mega Travel ofrece a los mexicanos

Durante la presentación, los representantes de cada país detallaron la diversidad de experiencias que ofrecen, todas con paquetes que incluyen vuelos, alojamiento, traslados y guías de habla hispana.

Para quienes desean conocer Egipto y Dubái, Mega Travel ofrece un itinerario completo que inicia con un recorrido por Dubái, seguido por El Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfu, Esna y Luxor.

En el caso de Israel, los viajeros podrán disfrutar de recorridos por Jerusalén, la Ciudad Antigua y Nueva, Galilea, Haifa y Tel Aviv.

Por otro lado, para quienes buscan destinos más cercanos, la empresa también promociona atractivos circuitos por el Caribe colombiano, incluyendo visitas a Bogotá, Medellín y Cartagena.