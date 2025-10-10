Discover Inland Empire presenta novedades con CBX, Universal Studios Hollywood y más

Discover Inland Empire que representa el sur de California junto a CBX, Ruta 66, Big Bear Mountain Resort, Universal Studios Hollywood y más, presentaron en México novedades ante agentes de viajes.

“El año que viene es el centenario de la Ruta 66, así que será otra gran razón para que viajen a California. Estamos aquí para agradecerles su apoyo y colaboración con socios increíbles”, dijo Freddy Bi, President & CEO de Discover Inland Empire y gran anfitrión de este evento en nuestro país.

Es una histórica carretera de Estados Unidos que se extiende desde Chicago, Illinois, hasta Santa Mónica, California, atravesando ocho estados.

El Inland Empire es un área o región metropolitana del interior del sur de California, centrada en las ciudades de Riverside y San Bernardino, que limita con el condado de Los Ángeles al oeste. Son una de las 12 regiones de California, con muchas oportunidades recreativas al aire libre, hermosas montañas, desiertos, palmeras, osos.

“San Diego es el ideal para tus próximas vacaciones familiares o para esquiar. California es perfecto para viajar por carretera”, comentó Freddy Bi.

CBX y Viva

Es una terminal aeroportuaria en San Diego que opera 24/7 con una pista de aterrizaje en Tijuana. Es el puerto de entrada entre México y el sur de California. De acuerdo con Mike Gómez, representante del Cross Border Xpress, está estratégicamente conectado con LA, San Bernardino, San Diego y Escondido.

El aeropuerto de Tijuana cuenta con una conectividad a más de 40 destinos directos dentro de México, dos en China y dos en EE.UU.

Viva, por su parte, es una de las aerolíneas que es punto de venta para el CBX. Acaban de celebrar su avión número 100. Está conectada desde el AIFA hacia Tijuana y a Los Ángeles.

Esquí en Big Bear Mountain Resort

Big Bear Mountain Resort tiene entre su oferta turística tres montañas en un solo lugar:

Bear Mountain

Snow Summit

Snow Valley

Aquí tendrás la posibilidad de clases de esquí para principiantes con costos desde los $189 dólares por 3 horas.

¿Y las compras?

No pueden faltar, Desert Hills Premium Outlets es casa de la colección más grande de tiendas de lujo con más de 40 marcas exclusivas del oeste de los Estados Unidos. Ubicado al lado de la autopista I-10, a solo 32 kilómetros oeste de Palm Springs y a 144 kilómetros de los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego.

Universal Studios Hollywood

Cuenta con una esencia única, gracias a su World Famous Studio Tour, donde podrán conocer diversos escenarios de películas, y hasta encontrarte con alguna filmación.

Está en el centro de LA, por lo cual tiene varios hoteles cerca como: Sheraton Universal Hotel, Hilton Los Ángeles o Loews Hollywood Hotel.

Dentro de las novedades se comentó la promoción de compra un día y recibe el segundo gratis en tu admisión general, para que disfrutes de un día completo de paseos, espectáculos y atracciones.

En 2026 no podrás perderte la Fast & Furious Hollywood Drift, la nueva montaña rusa que promete ser de las favoritas.